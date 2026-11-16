Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zelenortska Ostrva bi mogla da dobiju svoju prvu predsednicu od sticanja nezavisnosti 1975. godine, s obzirom na to da je bivša ministarka pravde Žoana Roza protivkandidat na izborima aktuelnom predsedniku Žozeu Mariu Neveši, koji se kandiduje za drugi mandat.

Na predsedničkim izborima učestvuje šest kandidata, a ukoliko nijedan od njih ne osvoji više od polovine glasova, 29. novembra biće održan drugi krug izbora, prenosi AP.

Žoana Roza, koju podržava opozicioni Pokret za demokratiju, prva je žena koja se kandiduje za predsednicu od sticanja nezavisnosti od Portugala 1975. godine.

Iako su žene obavljale visoke funkcije u vladi, Zelenortska Ostrva nikada nisu imala ženu na mestu premijera ili predsednika.

Ova ostrvska država u Atlantskom okeanu, nedaleko od zapadne obale Afrike, sa oko pola miliona stanovnika, ima istoriju mirne predaje vlasti i konkurentnih izbora, što je retkost u tom regionu.

Skoro 77.000 državljana Zelenortskih Ostrva koji žive u inostranstvu registrovano je za glasanje, što čini gotovo petinu ukupnog biračkog tela.