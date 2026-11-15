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Argentinski predsednik Havijer Milej najavio je danas da će se kandidovati za drugi predsednički mandat na izborima 2027. godine.

Milej, ekonomista po struci, za vreme svog mandata smanjio je potrošnju i deregulisao argentinsku ekonomiju, a povezao je kandidaturu na predsedničkim izborima sa svojim programom reformi, prenosi Rio tajms.

On je u predsedničkoj palati u Buenos Ajresu, otvarajući izložbu o Manuelu Belgranu, generalu i ekonomisti iz 19. veka koji je stvorio argentinsku zastavu, rekao da će u drugom predsedničkom mandatu, ako bude izabran, "nastaviti da snižava poreze".

Papa Lav XIV se tokom posete Argentini sastao sa predsednikom Havijerom Milejom Foto: Andrew Medichini/AP, VATICAN MEDIA HANDOUT/VATICAN MEDIA, Daniel Dal Zennaro/ANSA

Milej je najavio i veliko proširenje trgovine Argentine sa drugim svetskim državama.

(Kurir.rs/Tanjug)

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