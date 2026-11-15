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Letelica Staršip kompanije "Spejseks" juče se uspešno vratila na zemlju sa puta u svemir, tako što su je u vazduhu uhvatile ogromne mehaničke ruke.

To je bilo veliko finale kome su se nadali vlasnik "Spejseksa" Ilon Mask i njegov tim, da će letelica "pasti u zagrljaj ogromnih ruku".

Kompanija nije uspela da izvede željeno duplo hvatanje zato što je prvi deo rakete, buster, eksplodirao u petak ubrzo posle poletanja iz Teksasa.

Plan je bio da se na lansirnom tornju uhvati i donji i gornji deo rakete pomoću mehaničkih ruku, nazvanih štapići, ali prvo hvatanje bustera rakete prekinuto je nekoliko minuta posle lansiranja u petak i buster je skrenut u okean gde se zapalio iznad vode.

Ali dramatično hvatanje drugog dela rakete na povratku sa svemirskog putovanja pomoglo je da se zaboravi neuspeh sa busterom.

"Jel možete da verujete da se ovo dešava", uzviknuo je komentantor Spejseksa dok su mehaničke ruke držale letelicu iznad zemlje.

Ubrzo posle toga Mask je čestitao svom "neverovatnom timu".

Zvaniničnici "Spejseksa" rekli su juče da ovakvo hvatanje pokazuje da Staršip može u potpunosti ponovo da se koristi.

Najveća i najmoćnija raketa na svetu, duga 124 metra lansirana je u petak popodne iz "Spejseksove" Staršip baze blizu američko-meksičke granice.

Lako se odvojila od svog bustera pre nego što je krenulo naopako sa tim donjim delom, a gornji deo rakete poleteo je u orbitu i pustio 26 Starlinks satelita.

1/9 Vidi galeriju Raketa Staršip kompanije "Spejseks" Ilona Maska vratila se iz svemira na Zemlju i prihvaćena ogromnim mehaničkim rukama Foto: Youtube Printscreen

Staršip je nastavio da kruži Zemljom na visini od 265 kilometara i uživo prenosio snimke Zemlje i sebe preko Starlinka. Letelica je izvela 14 krugova oko Zemlje.

Ovo je bio 15. let Spejseksovog Staršipa od 2023. godine, a tek drugo putovanje u orbitu.

"Spejseks" je objavio da je sve na letelici, uključujući njen vitalni zaštitni oklop od toplote, radilo dobro.

Američka svemirska agencija NASA pozdravila je jučerašnji poduhvat.

NASA plaća milijarde dolara za to da Staršip tokom ove decenije preveze i spusti astronaute na Mesec, gde se planira izgradnja trajne lunarne baze.

1/12 Vidi galeriju Donald Tramp i Ilon Mask Foto: Evan Vucci/AP

Maskove ambicije su još veće, on hoće da lansira flotu Staršipa da izgradi grad na Marsu.

"Bilo je gotovo magično. Stičemo sve više vernika svaki dan, jedan korak bliže Mesecu", napisao je administrator NASA Džared Ajsakmen na društvenoj mreži X.

"Spejseks" planira da počne lanisranje letelica Staršip iz svemirskog centra Kenedi na Floridi za nekoliko meseci.

To je početno mesto za narednu misiju NASA Artemis.

NASA cilja da 2028. Artemis IV obavi prvo sletanje ljudi na Mesec od vremena Apola pre više od pola veka.