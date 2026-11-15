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Ukrajinske snage napale su vojni aerodrom u ruskoj Astrahanskoj oblasti, gde je prijavljeno najmanje 30 eksplozija na tom mestu.

Kijev indipendent prenosi navode Telegram kanala Exilenova Plus da je ukrajinski napad bio usmeren na vojni aerodrom u Ahtubinsku, uključujući parkirane avione, skladišta municije i druge objekte.

Nakon prve detonacije čulo najmanje još 30 eksplozija.

Ukrajinski sajt navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi da je aerodrom pogođen.

Vazduhoplovna baza u Ahtubinsku nalazi se na oko 650 kilometara istočno od teritorije koju kontroliše Ukrajina i na oko 30 kilometara zapadno od ruske granice sa Kazahstanom.

Guverner Astrahanske oblasti Igor Babuškin rekao je da je tokom noći 31 dron uništen u severnom delu regiona.

Kijev indipendent podseća da je aerodrom u Ahtubinsku i ranije bio meta Ukrajine.

Su-57 Foto: Shutterstock

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) potvrdila je da je ruski borbeni avion pete generacije Suhoj Su-57 oštećen na tom aerodromu 29. oktobra.

Prethodno je, prema saopštenju Generalštaba ukrajinske vojske, 20. avgusta u napadu dronom oštećen ruski lovac-bombarder Su-34 stacioniran u Ahtubinsku.