UKRAJINCI "DOBACILI" DO RUSKE GRANICE SA KAZAHSTANOM, OPET GORELI SUHOJI? Snimci napada na vojni aerodrom u Ahtubinsku u Astrahanskoj oblasti (FOTO, VIDEO)
Ukrajinske snage napale su vojni aerodrom u ruskoj Astrahanskoj oblasti, gde je prijavljeno najmanje 30 eksplozija na tom mestu.
Kijev indipendent prenosi navode Telegram kanala Exilenova Plus da je ukrajinski napad bio usmeren na vojni aerodrom u Ahtubinsku, uključujući parkirane avione, skladišta municije i druge objekte.
Nakon prve detonacije čulo najmanje još 30 eksplozija.
Ukrajinski sajt navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi da je aerodrom pogođen.
Vazduhoplovna baza u Ahtubinsku nalazi se na oko 650 kilometara istočno od teritorije koju kontroliše Ukrajina i na oko 30 kilometara zapadno od ruske granice sa Kazahstanom.
Guverner Astrahanske oblasti Igor Babuškin rekao je da je tokom noći 31 dron uništen u severnom delu regiona.
Kijev indipendent podseća da je aerodrom u Ahtubinsku i ranije bio meta Ukrajine.
Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) potvrdila je da je ruski borbeni avion pete generacije Suhoj Su-57 oštećen na tom aerodromu 29. oktobra.
Prethodno je, prema saopštenju Generalštaba ukrajinske vojske, 20. avgusta u napadu dronom oštećen ruski lovac-bombarder Su-34 stacioniran u Ahtubinsku.
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)