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Vojne snage međunarodno priznate vlade u Jemenu, koju podržava Saudijska Arabija, saopštile su danas da se povlače iz područja koje nadvisuje strateški važan moreuz Bab el Mandeb, čime će kontrolu nad tom strateški važnom oblasti preuzeti militantni pokret Huti, koji je blizak Iranu.

"Južne oružane snage objavljuju sprovođenje operacije premeštanja svojih snaga sa aerodroma Dubab i iz područja Bab el Mandeba, zapadno od provincije Taiz. Ovaj korak je preduzet s ciljem da se prioritetno osigura bezbednost glavnog grada Adena i susednih provincija, kao i da se ojačaju linije fronta i odgovori na postojece pretnje", navodi se u saopštenju vladinih snaga Jemena koje prenosi Rojters.

Vladine snage sa juga Jemena premeštaju svoje jedinice ka gradu Adenu, gde je smeštena vlada, u trenutku kada Huti, koji kontrolišu veci deo severa zemlje, uključujuci glavni grad Sanu i najnaseljenije delove Jemena, pojačavaju pritisak na južne oblasti koje su još uvek pod kontrolom vlade.

Bab el Mandeb Foto: Shutterstock

Povlačenje vladinih snaga iz oblasti Bab el Mandeba, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv, će dati Hutima veci uticaj nad ovim ključnim pomorskim prolazom.

Bab el Mandeb Foto: Shutterstock

Snage jemenske međunarodno priznate vlade su u oktobru pokrenule vojnu operaciju sa ciljem da ponovo zauzmu strateška obalska područja, koja kontrolišu Huti, koji su u septembru napredovali ka jugu zemlje, u pokušaju da preuzmu kontrolu nad celokupnom jemenskom obalom Crvenog mora.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Eskalacija sukoba između Huta i snaga međunarodno priznate vlade u Jemenu, nakon što je prekršeno primirje koje je postignuto 2022. godine uz posredovanje Ujedinjenih nacija, pretvorila se u još jedan nestabilan front u širem američko-izraelskom ratu protiv Irana, nakon što su Huti od leta počeli napade i na Saudijsku Arabiju, ključnog saveznika SAD i vlade u Jemenu, navodi Rojters.