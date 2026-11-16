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Skoro 1.500 migranata stiglo je u subotu na španska Kanarska ostrva iz zapadne Afrike, što je najveći broj migranata koji su stigli u jednom danu još od 2020. godine, saopštila je danas španska služba za pomorsko spasavanje.

Španska obalska straža spasila je ukupno 1.488 ljudi u 14 plovila, prenosi novinska agencija EFE.

U saopštenju se navodi da je prethodni dnevni rekord zabeležen 7. novembra 2020. godine, kada je u vodama oko Kanarskih ostrva spasena 1.461 osoba.

Iako je broj dolazaka migranata ove godine manji u poređenju sa istim periodom prošle godine, nagli porast tokom prošlog meseca stvorio je dodatni pritisak na prihvatne i hitne službe na nekim od Kanarskih ostrva, posebno na onim manjim i ređe naseljenim.

Kako je saopšteno, samo u jednom čamcu koji je stigao na Kanarska ostrva u subotu našlo se 240 ljudi, među kojima i 12 žena i 36 dece.

Spaseni migranti prebačeni su na El Hiero, jedno od najmanjih ostrva u okviru Kanara.

Većina migranata došla je iz Senegala, Gambije i Gvineje.