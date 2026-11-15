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SAHRANA ĆE BITI ODRŽANA DANAS

SAHRANA ĆE BITI ODRŽANA DANAS

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Izraelske snage ubile su jednog vodećih komandanata militantne grupe Hamas u noćašnjem vazdušnom udaru na južni deo Pojasa Gaze, saopštio je danas Izrael.

Hamas je u saopštenju potvrdio da je ubijen Samir Mahmud Hasan Abu Junis, komandant njihove Rafa brigade, navodeći da će njegova sahrana biti održana kasnije danas.

Izraelska vojska saopštila je da je Abu Junis ubijen u udaru neposredno posle ponoći u subotu i objavila snimak likvicacije.

Kako je navedeno on je radio na izgradnji Hamasa i upravljao "planovima za organizovanje i sprovođenje terorističkih napada".

Dva meseca ranije njegov prethodnik takođe je ubijen u izraelskom udaru.

Izraelska vojska je saopštila da je u današnjem udaru gađala još dvojicu militanata Hamasa ali nije dala više detalja.