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Tri komercijalna broda pogođena su noćas dronovima blizu ušća Dunava u Rumuniji, nakon čega su izbili požari, izjavio je rumunski ministar odbrane Štefan Radu Oprea i najavio je da će zatražiti podršku od saveznika u NATO kako bi se Rumunija uspešno odbranila od takvih napada.

Oprea je naveo da su tri komercijalna broda pogođena dronovima za manje od sat vremena, a da su posade uspele da ugase požar, kao i da nije bilo povređenih, preneo je DiGi24.

Rumunski ministar odbrane najavio je da će predstaviti bezbednosnu situaciju u Crnom moru na sastanku ministara odbrane NATO koji će biti održan u utorak i sredu u Briselu.

Oprea je napisao na Fejsbuku da su rumunska obalska straža i druge institucije održavale kontakt sa posadama brodova kako bi intervenisale, ukoliko situacija to bude zahtevala.

Takođe je rekao da su avioni F-16 poleteli i izvršili misije nakon napada dronova.

Oprea je istakao da je Rumuniji potrebna podrška saveznika kako bi ojačala vazdušni nadzor i dobila opremu za borbu protiv dronova.