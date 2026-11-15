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Očekuje se da će se stotine hiljada Čeha u nedelju okupiti u Pragu u znak protesta protiv onoga što nazivaju pokušajem vlade da uguši slobodu medija.

Ovaj skup, čiji je cilj očuvanje obavezne pretplate kojom se finansiraju češki javni servisi, mogao bi biti jedan od najvećih u istoriji zemlje, navode organizatori.

Događaj predstavlja najnoviji izazov za premijera Andreja Babiša i njegovu koaliciju koju čine populističke, krajnje desničarske nacionalističke i evroskeptične stranke, a usledio je nakon višenedeljnih demonstracija širom zemlje, kao i štrajka zaposlenih na Češkoj televiziji i Češkom radiju. Demonstranti marširaju ka kameri noseći veliki crni transparent na kojem piše "STÁVKA"(štrajk).

Demonstranti navode da bi plan o ukidanju pretplate i finansiranju javnih servisa iz državnog budžeta omogućio ministrima veći uticaj na redakcije. Time bi se, kako kažu, sledio primer Slovačke, Mađarske, Poljske i Srbije, gde su aktuelne ili prethodne vlade narušile nezavisnost medija.

Grupa "Milion trenutaka za demokratiju", koja organizuje protest, poručila je da će vlasti moći da vide koliko je veliko protivljenje.

- Babiš i njegova vlada očigledno misle da im sve može proći... da mogu da ignorišu stručnjake, ućutkaju kritičare i tretiraju demokratske institucije kao svoje vlasništvo - navodi se u saopštenju.

Ova grupa očekuje između 400.000 i 600.000 ljudi na platou Letna, odakle se pruža pogled na istorijski centar Praga. Prema rečima Danijela Staha, televizijskog voditelja i jednog od najprepoznatljivijih lica ove kampanje, neki od demonstranata izražavaju i šire nezadovoljstvo vladom.

Predložene izmene, koje bi smanjile budžet državne televizije i radija za oko 15 odsto, naišle su na oštre kritike međunarodnih medijskih organizacija.

Evropska radiodifuzna unija, Evropska federacija novinara, organizacija "Reporteri bez granica" i Međunarodni institut za štampu takođe su kritikovali medijski plan vlade, upoređujući ga sa kontroverznim potezima slovačkog premijera Roberta Fica i bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana.

Babiš, milijarder koji se prošle godine vratio na vlast, izjavio je da demonstranti uznemiravaju javnost neosnovanim tvrdnjama o ugrožavanju slobode medija. Prošle nedelje objavio je autorski tekst u kojem je naveo, kako ih je nazvao, „sedam laži” koje opozicija širi u vezi sa pretplatom, čiji ukupan iznos inače dostiže 205 kruna (oko 7 funti) mesečno.

- Svako ko govori o "nacionalizaciji" svesno laže - napisao je on, opisujući kritike kao "histerične ispade". "Ni pod kojim uslovima se nećemo mešati u uređivačku politiku."