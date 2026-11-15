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Najmanje dve osobe su povređene, a nekoliko je uhapšeno nakon što je filipinska policija zaustavila demonstrante koji su pokušavali da uđu na godišnji samit Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili, preneli su lokalni mediji.

Filipinska policija saopštila je da je najmanje pet ljudi privedeno nakon što su demonstranti odbili da napuste područje u blizini Filipinskog međunarodnog kongresnog centra, gde se održava 49. samit lidera ASEAN-a, preneo je list "Manila tajms".

Šef policije pozvao je na mirno i odgovorno iznošenje stavova tokom planiranih protesta za vreme održavanja regionalnog skupa, prenela je turska agencija Anadolija.

Nekoliko organizacija za ljudska prava planiralo je demonstracije povezane sa samitom, uključujući proteste protiv posete američkog predsednika Donalda Trampa, koji bi na samit trebalo da dođe u utorak, 17. novembra.

1/5 Vidi galeriju Pripreme za samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Kini na čijim marginama se održava trilateralni sastanak Si-Tramp-Putin Foto: Ng Han Guan/AP

Skoro 23.000 pripadnika bezbednosnih snaga angažovano zbog samita

Studentske grupe su takođe najavile planove za napuštanje nastave, dok je grupa PISTON zakazala štrajk u sektoru saobraćaja tokom trajanja samita.

Vlada je angažovala gotovo 23.000 pripadnika bezbednosnih snaga, uključujući više od 19.000 policajaca, kako bi obezbedila mesta održavanja događaja, hotele, transportne rute i druge ključne lokacije tokom samita.

Pripadnici filipinske policije obezbeđuju područje u Manili tokom održavanja samita ASEAN-a. Foto: Marc Dominic Rostrata/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lideri ASEAN-a razgovarali o situaciji u Mjanmaru

Lideri članica Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN) razgovarali su danas o situaciji u Mjanmaru i tražili "praktične načine" za dalje delovanje.

ASEAN održava svoj 49. samit u Manili, glavnom gradu Filipina, a ta zemlja se priprema da preda predsedavanje Singapuru, prenosi agencija Anadolija.

Predsednik Filipina Ferdinand Markos mlađi, domaćin samita, izjavio je da Mjanmar ostaje "sastavni deo ASEAN".

Blok zemalja jugoistočne Azije onemogućio je liderima Mjanmara prisustvo na svojim godišnjim samitima nakon državnog udara, kojim je svrgnuta izabrana vlada Nacionalne lige za demokratiju.

Umesto njih, Mjanmar na skupovima ASEAN-a predstavljaju visoki zvaničnici Ministarstva spoljnih poslova.

"Dogovorili smo se da nastavimo konstruktivan i principijelan angažman sa Mjanmarom, ostajući pritom dosledni principima konsenzusa u pet tačaka", rekao je Markos kolegama i upitao šta ASEAN još može da učini za tu zemlju nakon državnog udara 2021. godine.

ASEAN je, nakon državnog udara u Mjanmaru u februaru 2021. godine, izdao konsenzus u pet tačaka o toj zemlji.

Markos je dodao da se kriza u Mjanmaru "tiče ljudi - porodica koje su raseljene, zajednica kojima je potrebna humanitarna pomoć i mladih čija je budućnost prekinuta sukobom i nestabilnošću".

"S tim u vezi, nadam se da će naša sednica dovesti do praktičnih diskusija usmerenih ka budućnosti - o tome kako možemo dodatno unaprediti sprovođenje konsenzusa u pet tačaka, učiniti naše napore prilagodljivijim realnosti na terenu i pružiti podršku mirnom, inkluzivnom procesu koji je u rukama Mjanmara i koji on sam predvodi", rekao je on.

ASEAN pruža humanitarnu pomoć Mjanmaru putem svog Koordinacionog centra za humanitarnu pomoć u upravljanju katastrofama, dok je specijalni izaslanik bloka zadužen da poseti Mjanmar kako bi se "sastao sa svim zainteresovanim stranama".

Predviđeno je da ASEAN održi zasebne samite sa Kinom, Japanom, Australijom, Indijom, Južnom Korejom i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Očekuje se da će predsednik SAD Donald Tramp stići na samit u utorak.

Ovogodišnji samit ASEAN-a traje od 15. do 17. novembra.

Početak Trampove diplomatske turneje, zagrevanje za G20 u Majamiju

Samit ASEAN-a u Manili označiće početak nove diplomatske turneje američkog predsednika Donalda Trampa, tokom koje će učestvovati na dva velika međunarodna skupa u Aziji, uoči samita G20 u Majamiju.

Tramp bi 17. novembra trebalo da učestvuje na posebnom samitu SAD i ASEAN-a na Filipinima, nakon čega se očekuje njegov odlazak u kineski Šenžen, gde će 18. i 19. novembra biti održan samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).

1/19 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp dočekao kineskog predsednika Si Đinpinga pred samit u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, JIM LO SCALZO/EPA

Posebnu pažnju privlači najavljeni susret Trampa sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na marginama samita APEC-a, u trenutku pojačanih geopolitičkih tenzija.

Ovi diplomatski susreti predstavljaju uvod u samit Grupe 20 najrazvijenijih i najvećih svetskih ekonomija (G20), koji će 14. i 15. decembra biti održan u Majamiju, uz Trampa kao domaćina.

Očekuje se da će skupovi otvoriti niz pitanja međunarodne trgovine, ekonomske saradnje i globalne bezbednosti, dok Vašington nastoji da oblikuje odnose sa ključnim svetskim silama.