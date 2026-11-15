Planeta
ZEMLJOTRES JAČINE 5,5 STEPENI POGODIO FILIPINE: Epicentar blizu obale, potres registrovan na dubini od 10 kilometara
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Zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio je danas obalu Filipina, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).
„Magnituda 5,5 stepeni - devet kilometara istočno od Juniona, Filipini“, navodi se u saopštenju ove službe.
Potres je zabeleženo u 21.41 sat po lokalnom vremenu, a epicentar zemljotresa nalazio se na dubini od približno deset kilometara.
Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ili šteti.
Kurir.rs/Tanjug
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