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Zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio je danas obalu Filipina, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).

„Magnituda 5,5 stepeni - devet kilometara istočno od Juniona, Filipini“, navodi se u saopštenju ove službe.

Potres je zabeleženo u 21.41 sat po lokalnom vremenu, a epicentar zemljotresa nalazio se na dubini od približno deset kilometara.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ili šteti.

Kurir.rs/Tanjug

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