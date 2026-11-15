Slušaj vest

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas najavila je danas da će ministri spoljnih poslova EU u ponedeljak odobriti nove sankcije protiv Rusije.

"U ponedeljak, ministri spoljnih poslova Evropske unije spremaju se da odobre nove listinge sankcija protiv Rusije, uključujući banke, kupce i kompanije koje podržavaju flotu iz senke", napisala je Kalas na mreži Iks.

Ona je istakla da će EU nastaviti da ometa rusku "flotu iz senke" na moru i putem diplomatskih sredstava.

Prema njenim rečima, Združena pomorska misija Evropske unije (IRINI) ukrcala se na tanker za koji se sumnja da pripada ruskoj "floti iz senke" na Sredozemnom moru 13. novembra.

Kako je dodala, ukrcavanje, sprovedeno u skladu sa Konvencijom UN o pravu mora, potvrdilo je da je tanker MV MIDAG plovio pod lažnom zastavom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaHITAN POZIV IZ BRISELA IZRAELU! Kalas traži hitno otvaranje svih prelaza, spomenula i Hamas: Ovaj uslov moraju da ispune
Mihnenska bezbednosna konferencija kaja kalas (6).jpg
PlanetaKALAS: Evropa da ne upadne u zamku Rusa! MEDVEDEV: Niko je ne želi na pregovorima zato što je jednostavno glupa!
Kaja Kalas Dmitrij Medvedev
PlanetaKAJA KALAS UPOZORILA EVROPU NA PUTINOVE ZAMKE! Moskva ima opasan plan za pregovore, šefica diplomatije EU otkrila šta Rusi pokušavaju
Mihnenska bezbednosna konferencija kaja kalas (6).jpg
Planeta"EVROPA NASTAVLJA DA PODRŽAVA UKRAJINU BEZ OBZIRA NA TOK PREGOVORA" Šefica diplomatije EU kaže da sankcije Moskvi ostaju na snazi i biće pojačane
Kaja Kalas Eu Samit (2).jpg