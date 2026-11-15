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Tridesetdvogodišnja Katarina Keković i osam godina starija Margita Vukčević, obe sa prebivalištem u Irvajnu, uhapšene su u kalifornijskom okrugu Orindž, a svaka se sumnjiči za posedovanje više od 100.000 dolara povezanih sa nezakonitim poslovima sa drogom.

Prema jednom od izvora "Vijesti", Keković i Vukčević su crnogorske državljanke.

Prema evidenciji službe šerifa okruga Orindž, obe su uhapšene 9. novembra, a za obe je kao osnov naveden član 11370.6 kalifornijskog Zakona o zdravlju i bezbednosti.

Ta zakonska odredba obuhvata posedovanje više od 100.000 dolara u novcu ili prenosivim finansijskim instrumentima stečenim nezakonitim poslovima sa drogom, uz znanje o njihovom poreklu.