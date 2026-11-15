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Američki državni sekretar Marko Rubio, ministar finansija Skot Besent i ministar odbrane Pit Hegset ispred Bele kuće u Vašingtonu.

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Američka vlada procenjuje da je pretnja od iranskog napada izuzetno ozbiljna, zbog čega je nekoliko članova kabineta premešteno na posebno zaštićene lokacije. Među njima su državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset.

Istovremeno je, prema pisanju izraelskog lista Israel Hajom, američki predsednik Donald Tramp značajno smanjio broj svojih javnih nastupa, prenosi Bild.

Postizanje sporazuma između SAD i Irana, čak i privremenog, čini se sve manje verovatnim.

Israel Hajom navodi da su jedan od razloga za to obaveštajni podaci koje je izraelski Mosad dostavio američkoj CIA.

Informacije ukazuju na to da Iran planira napade na Trampa i visoke američke zvaničnike.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući Foto: EMILY CURIEL/EPA, Alex Brandon/AP

Visoki izraelski i američki predstavnici izjavili su za taj list da su upravo ove pretnje ključan razlog za nedavnu promenu Trampovog stava u pregovorima sa Teheranom.

Opasnost od dronova sa eksplozivom

Američke vlasti i ranije su imale saznanja o iranskim pretnjama usmerenim protiv visokih zvaničnika, ali informacije koje je dostavio Izrael sada ukazuju na konkretnu i neposrednu opasnost.

Ona uključuje i moguće napade dronovima sa eksplozivom, od kojih klasične mere obezbeđenja pružaju slabu zaštitu.

Zbog pretnji su ugroženi zvaničnici, uključujući predsednika Trampa, drastično smanjili aktivnosti na otvorenom.

Tokom njegovih pojavljivanja u javnosti pojačane su mere bezbednosti i aktivirani posebni sistemi za odbranu od dronova.

Besent, Rubio i Hegset na sigurnom

Nekoliko članova kabineta privremeno je preseljeno iz svojih domova u objekte pod vojnom zaštitom.

Ministar finansija Skot Besent potvrdio je iransku pretnju u razgovoru za CNBC.

1/4 Vidi galeriju Skot Besent, ministar finansija SAD Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

On je iz svoje kuće u vašingtonskoj četvrti Džordžtaun premešten u bezbednu vojnu bazu.

Besent je zadužen za sprovođenje sankcija protiv Irana i smatra se jednim od glavnih arhitekata ekonomske kampanje koja je nanela ozbiljnu štetu iranskom režimu.

U bezbednu vojnu bazu prebačeni su i državni sekretar Rubio, koji se oštro protivi bilo kakvom sporazumu sa Iranom, kao i ministar odbrane Hegset.

Novinari iz Vašingtona u subotu su izvestili o preletima helikoptera Prve helikopterske eskadrile američkog ratnog vazduhoplovstva iznad grada.