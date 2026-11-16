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Dok američko Ministarstvo pravde i Ministarstvo trgovine vode desetine istraga o tome kako najnapredniji procesori za veštačku inteligenciju uprkos strogim sankcijama preko posrednika u Singapuru, Maleziji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Hong Kongu završavaju u kineskim rukama, postavlja se ključno pitanje, da li svedočimo holivudskom scenariju tehnološke špijunaže ili surovom obračunu Vašingtona i Pekinga za kontrolu nad budućnošću.

Upravo o pozadini ovog "nevidljivog rata" u vikend specijalu emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su profesor doktor Alek Račić iz Pokreta nekadašnje srpske sabornosti, filozof profesor doktor Velja Abramović, IT stručnjak Vladan Nenadić i novinar Dragan Vujičić.

Patriotizam ili krađa znanja

Iako je osnivač i direktor Nvidije Džen Sen, rođen na Tajvanu i odrastao u Americi, već više od tri decenije u braku sa koleginicom sa studija Lori Melis, priča o navodnoj ljubavnici i kineskoj špijunki koja je prebacila milijarde dolara u Kinu postala je najčitanija tema na internetu. Dok kompanija u svojim izveštajima beleži milijarde dolara izgubljenog prihoda zbog zabrane izvoza u Kinu, IT stručnjak Vladan Nenadić smatra da na ceo ovaj transfer treba gledati iz potpuno drugog ugla, podsećajući na decenijsku praksu zapadnih sila.

- To je čisti patriotizam, oni su tu tehnologiju jednostavno prebacili svojoj zemlji. Kina jeste platila 7,5 milijardi, ali je zauzvrat dobila 240.000 dvonanometarskih čipova, što je sasvim opravdano jer sa tim kapitalom kasnije možete samostalno da razvijate svoju priču. Slično se dešavalo i sa Tajvanom, ali budimo realni - Amerikanci su godinama prisvajali znanje od naših i drugih stručnjaka širom sveta. Zapošljavali su najbolje ljude i nudili im ogroman novac kako bi to znanje preneli kod sebe. Zato je ovo za mene samo patriotizam. Zamislite tek gde bismo mi bili kada bismo počeli da proizvodimo nešto tako ozbiljno.

06:38 HOLIVUDSKI TRILER KOJI JE UZDRMAO SVET! Šta se krije iza afere od 7,5 milijardi dolara u kompaniji Nvidia i zašto su mikročipovi postali vredniji od nafte? Izvor: Kurir televizija

Komentarišući zašto ovakve priče isplivavaju baš u određenom političkom trenutku i ko zapravo vuče konce, filozof Velja Abramović ukazao je na dublje istorijske i političke odnose unutar same Kine.

- Kinom vladaju tri tajna društva, među kojima je i Zeleni zmaj, kojem pripada sadašnji predsednik Kine, a pripadao mu je i Čang Kaj Šek, koji je odvojio Formozu, odnosno Tajvan, od Kine. Čovek koji je dao ostavku takođe pripada Zelenom zmaju, ali nije komunista - u tome je ključna razlika. On je i ranije, a posebno dva dana uoči dolaska kineskog predsednika na pregovore sa Trampom, upozoravao da je taj dogovor loš za Ameriku. Međutim, veze između Kine i Amerike su dublje od veza njegove firme sa Amerikom, pa su mu smislili besmislen izgovor da je njegova devojka kineska špijunka samo zato što je kineskog porekla.

Prazne kancelarije u Singapuru i brifing Marka Rubija

Nakon što je iznenada podneo ostavku na čelu jedne od najvrednijih svetskih kompanija, dok se američki ministar trgovine Latnik priprema za svedočenje pred Odborom za bankarstvo Senata, postalo je jasno da mikročipovi odavno nisu samo obični delovi telefona i računara, već resurs koji odlučuje pobednika u trci za veštačku inteligenciju. Objašnjavajući šta zapravo predstavlja čip i šta se dogodilo iza kulisa same ostavke, novinar Dragan Vujčić istakao je da već postoji inicijativa za povratak smenjenog rukovodioca.

- Čip možemo definisati kao pesak sa doktorskim i postdoktorskim studijama - to je u suštini izuzetno brz prekidač. Kada je reč o ovoj aferi, on jeste podneo ostavku u četvrtak, ali već postoji peticija za njegov povratak u firmu jer nema nikakve krivice u vezi sa gospođom Huang, sa kojom je poslovno sarađivao, kao i sa njenim suprugom i sestrom.

Čitava lavina pokrenuta je prošlog vikenda pisanjem uglednog američkog lista, ali Vujčić otkriva ko stoji iza plasiranja ovih informacija novinarima i šta su zapravo pokazali obaveštajni podaci.

- Skandal je buknuo prošlog vikenda kada je Njujork tajms objavio da su u Singapuru i Kini obišli takozvane fiktivne firme sa kojima se sarađivalo i tamo zatekli prazne zgrade i kancelarije. Sada se, međutim, zna ko je brifovao novinare - Marko Rubio, što u suštini potvrđuje i Dejvid Saks, bivši šef Trampovog tima za veštačku inteligenciju. Američke obaveštajne službe nisu imale nikakav dokaz o špijunaži, već se radilo o trgovini koja se odvijala ispod radara sankcija uvedenih 2022. godine.

Dragan Vujičić, novinar Foto: Kurir Televizija

Iza kulisa navodne špijunaže kriju se nezamislive sume novca na svetskim berzama, gde se vrti takozvano kružno finansiranje tehnoloških giganata.

- Treba razumeti da je Nvidia u samom srcu svetskog IT sistema, snabdeva oko 59.000 firmi i nalazi se u centru kružnog finansiranja i balona veštačke inteligencije. Ta kompanija je vredela 5.000 milijardi, a sada je izgubila 400 do 500 milijardi, odnosno 12 odsto vrednosti, dok su ostale kompanije izgubile i po 3.000 milijardi. U srži ovog tehnološkog sukoba su borba između zatvorenih i otvorenih modela veštačke inteligencije i pitanje regulative. S jedne strane su OpenAI i Antropik, koji guraju zatvorene sisteme i uprkos ogromnim gubicima ciljaju vrednost od 2.000 milijardi.

Nasuprot kompanijama koje žele da zatvore i naplate svoje sisteme, pojavili su se igrači koji nude potpuno drugačiji koncept, što je postalo i glavna tema evropskih lidera, dodao je Vujčić.

- S druge strane su otvoreni modeli koje svako može da nadograđuje sopstvenim podacima, poput srpske istorije ili geografije. To je prvi uradio kineski "DipSik" u januaru 2025. godine, istog dana kada je Tramp najavio projekat Stargejt, a u Evropi to radi francuski Mistral. Upravo se i na nedavnom sastanku 27 lidera EU u Dablinu, gde je govorio Džefri Hinton, takozvani kum veštačke inteligencije, glavna tema nije ticala Ukrajine, već upravo regulative.

Politički tajming i cena koju plaćaju građani

Kada se medijska prašina slegne, ostaje pitanje koliko je ova afera tempirana zbog unutrašnjih političkih previranja u Sjedinjenim Američkim Državama. Profesor doktor Alek Račić skrenuo je pažnju na promenu odnosa snaga u američkom Kongresu neposredno pre izbijanja skandala, upozoravajući na dugoročne posledice po obične ljude.

- U stvarnom svetu treba precizno analizirati kako će ova afera uticati na odnose Amerike i Kine. Važno je pratiti i događaje koji su se desili u međuvremenu - recimo, demokrate su preuzele Kongres neposredno pre izbijanja afere. Iako je teško odmah dokučiti sve detalje, izvesno je da neka veza postoji. Tih sedam milijardi dolara možda nije mnogo za toliku kompaniju, ali u svetskim okvirima predstavlja jasan pokazatelj šta bi moglo da se dešava u budućnosti. Treba videti da li ovakve situacije mogu da se preduprede ili je neko svesno odlučio da do njih dođe, kao i koliku će cenu na kraju platiti građani.

Prof dr Alek Račić, Pokret nekadašnje srpske sabornosti Foto: Kurir Televizija

Objašnjavajući zašto je trka za čipovima od dva nanometra pitanje opstanka i globalne dominacije, Nenadić je ukazao na ogromnu potrošnju resursa u data centrima.

- Suština je u tome što su Nvidia čipovi koje su platili izrađeni u tehnologiji od dva nanometra, dok Kina u tom trenutku proizvodi čipove od pet i sedam nanometara. Iako to deluje kao mala, figurativna razlika, problem je u potrošnji energije i zagrevanju. Kada to pomnožite sa desetinama hiljada čipova, dobijate ogromne data centre kojima su potrebne enormne količine struje i vode za hlađenje. Na primer, u Nemačkoj ove godine ima oko 500 data centara i beleži se nizak vodostaj, dok je Gugl u Americi za samo jedan data centar potrošio 37 milijardi litara vode, od čega je 29 milijardi isparilo.

Pored uštede energije, suština kontrole nad najnaprednijim procesorima leži u moći prikupljanja informacija o svakom pojedincu na planeti, naglasio je Nenadić.

- Zato se ta tehnologija prisvaja i zato se ide na što manje nanometara, da bi se smanjili potrošnja energije i zagrevanje, a dobila što veća računarska moć po kilovatu. Nije poenta samo kupiti tu tehnologiju ili iznajmiti klaud, već ovladati znanjem kako se pravi procesor i potom tu infrastrukturu i usluge prodavati drugima. Ko ima takvu tehnologiju, ima moć da prikuplja i kontroliše informacije o celom svetu, baš kao što to radi Gugl. Kina i sve velike sile žele pristup informacijama o svim ljudima na planeti. S jedne strane je tu pitanje bezbednosti, a s druge znanje - a znanje je najbitnije.

Skrivena agenda Vašingtona i pitanje biometrije

Kroz istoriju su velike afere često služile kao dimna zavesa dok su se iza zatvorenih vrata sklapali mnogo krupniji geopolitički dogovori. Vraćajući se na tezu da su skandali samo odraz unutrašnjih prestrojavanja, profesor Abramović izneo je svoje viđenje odnosa Pekinga i Vašingtona, tvrdeći da sukoba oko Tajvana neće biti.

- Afere su samo spoljne manifestacije promena unutrašnjih političkih odnosa. U kineskoj kulturi, koja počiva na taoizmu, konfucijanizmu i budizmu - kojem pripada 400 miliona ljudi, uključujući i majku Mao Cedunga - postoji i snažna mreža od 40 miliona pripadnika trijada, takozvanog Zelenog zmaja, uključujući 800.000 operativaca. To je više nego što sve tajne službe i specijalne jedinice sveta imaju zajedno, zbog čega sa Kinom nema rata, već samo dogovora.

Upravo zbog toga, Abramović smatra da su sve priče o zabrani izvoza čipova u Kinu potpuno bespredmetne.

- Zato je ova afera sa čipovima besmislena. Teza da Kini treba izvoziti čipove kako ih ne bi sama razvila nema smisla jer će ih oni svakako kopirati, baš kao što će naći način da dođu do te tehnologije i ako im se uvedu sankcije. Sve što se plasira u medijima nema veze sa realnom politikom.

Govoreći o dubljim procesima u američkoj politici, podsetio je na raspravu u Kongresu iz 2001. godine o prijemu Kine u Svetsku trgovinsku organizaciju, te izneo smelu prognozu o budućnosti Donalda Trampa i novoj strukturi moći u Vašingtonu.

- Sam Tramp je čovek vojnog obrazovanja, bez realnog iskustva u privredi, čije su bankrote pokrivale banke. Njemu sledi impičment, nakon čega će predsednik Amerike postati Džej-Di Vens - i to zato što je njegova supruga Indijka, a upravo kadrovi indijskog porekla preuzimaju ključne pozicije u strukturama moći, od čela FBI-ja do Svetske banke.

Prof dr Velja Abramović, filozof Foto: Kurir Televizija

Na samom kraju razgovora, otvarajući pitanje da li se ovakvim aferama testira reakcija javnosti, IT stručnjak Vladan Nenadić poručio je da građani u Srbiji nemaju razloga za paniku kada je reč o tehnološkom znanju.

- Mislim da je sva ta priča samo plašenje naroda, jer dok smo još mi živi – narednih 30, 40 ili 50 godina – mi imamo znanje i znamo kako se stvari prave od nule. Garantujem vam da bi se, kada bi se danas ugasio Gugl, u Srbiji sve vratilo u funkciju za tri sata, jer naši ljudi znaju kako se prave pretraživači, DNS sistemi i čitava ta infrastruktura. Iako možda radimo na nešto sporijim sistemima, oni su sasvim dovoljni da se ceo posao izvede do kraja.

Ipak, dok znanje za podizanje sistema postoji, Nenadić upozorava da je zaštita podataka oblast u kojoj ljudski faktor i dalje pravi najveće propuste.

- S druge strane, u digitalnu bezbednost se dosta ulaže i to je neophodno - dok nam računari ubrzavaju rad i olakšavaju pristup informacijama, podaci koje unosimo moraju ostati zaštićeni kako ne bi cureli u javnost, što se dešava i kod nas i svuda u svetu, često zbog nemara i nedovoljnog učenja.

Vladan Nenadić, IT stručnjak Foto: Kurir Televizija

Umesto velikih geopolitičkih afera, kao jedinu konkretnu i neposrednu opasnost za obične građane u ovom trenutku, Nenadić izdvaja nova pravila na evropskim granicama.

- Jedino što mene lično brine jeste novi evropski sistem ulaska i izlaska (EES) i biometrijsko skeniranje na granicama. Šta se dešava ako neko zloupotrebi ili zameni vaše biometrijske podatke i dodeli ih nekom drugom?Tada ni krivi ni dužni možete završiti u zatvoru – to je jedini realan problem koji trenutno vidim.

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