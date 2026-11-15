Objava Donalda Trampa na mreži Truth Social sa AI fotografijama koje ga prikazuju kako grli povređenog dečaka u invalidskim kolicima.

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Američki predsednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social podelio je priču generisanu veštačkom inteligencijom koja ga prikazuje kao izuzetno saosećajnog čoveka koji je pomogao teško povređenom dečaku. Objavu prate fotografije generisane veštačkom inteligencijom, a tekst sadrži i netačne tvrdnje predstavljene kao stvarni događaji.

Reč je o sinu američkog ministra unutrašnje bezbednosti Markvejna Malina, koji je kao 15-godišnjak 2020. godine zadobio tešku povredu mozga. Tramp nije sam napisao priču, već je bez komentara podelio objavu drugog korisnika, u kojoj je njegova uloga u dečakovom oporavku prikazana izrazito emotivno.

Tramp prikazan kao junak

Prema tekstu objave, Džim Malin nakon povrede više nije mogao da prepozna čak ni sopstvene roditelje, ali je znao da je Donald Tramp predsednik SAD. Tramp je, kako se tvrdi, lično pozvao porodicu, poslao privatni avion po dečaka i pobrinuo se da stigne u rehabilitacioni centar u Kaliforniji.

1/8 Vidi galeriju Američki ministar odbrane Pit Hegset i predsednik Donald Tramp Foto: Jacquelyn Martin/AP, SAMUEL CORUM / POOL/SIPA USA POOL

Priča se nastavlja opisom predsednika koji je, uprkos napornoj izbornoj kampanji, svakodnevno zvao dečaka, a zatim ga posetio i odbijao da ode kada su ga saradnici upozoravali da mora da nastavi putovanje.

Posebno se naglašava da je Tramp sve učinio daleko od očiju javnosti, bez kamera, medijskih naslova i traženja priznanja. Uz tekst su priložene AI fotografije na kojima predsednik grli dečaka u invalidskim kolicima, dok njegov otac sedi pored njih i briše suze.

Šta je zapravo rekao dečakov otac?

Priča ima stvarnu osnovu. Malin je 18. marta ove godine, tokom saslušanja pred američkim Senatom, detaljno govorio o povredi svog sina i Trampovoj pomoći. Njegovo javno svedočenje omogućava proveru tvrdnji iz viralne objave.

Malin je ispričao da je Džim 17. januara 2020. godine zadobio tešku povredu mozga i da se probudio tek nakon 26 sati. Morao je ponovo da uči da hoda i čita, imao je ozbiljne probleme sa kratkoročnim pamćenjem, a nije mogao da obavlja čak ni jednostavne računske operacije.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući Foto: EMILY CURIEL/EPA, Alex Brandon/AP

Potvrdio je i neobičan detalj o dečakovom pamćenju. Džim u početku nije prepoznavao roditelje, ali je na pitanje ko je američki predsednik odgovorio Trampovim imenom.

Privatni avion ipak nije poslat

Jedna od najuočljivijih neistina odnosi se na prevoz u Kaliforniju. Tramp je, prema Malinovom svedočenju, porodici zaista ponudio korišćenje svog privatnog aviona, ali ponuda nije prihvaćena jer dečak zbog zdravstvenog stanja nije mogao da leti. Porodica je zato putovala automobilom.

Netačan je i prikaz posete bez kamera. Malin je pred senatorima izričito rekao da su kamere bile prisutne kada je Tramp stigao u rehabilitacioni centar u Bejkersfildu, kao i da je predsednik pozvao dečaka na binu.

Nakon toga Tramp je proveo vreme sa Džimom u zasebnoj prostoriji. Prema rečima njegovog oca, saradnici su ga nekoliko puta požurivali, ali je ostao još 15 minuta. Malin je ispričao da je taj susret pomogao dečaku da ponovo počne da pamti nove informacije.

Tramp i ranije objavljivao AI sadržaj

Američki predsednik je i ranije koristio fotografije i video-snimke generisane veštačkom inteligencijom na društvenim mrežama. Asošiejted pres je ranije izvestio da je Tramp objavljivao AI prikaze sebe kao superheroja, vojnog pobednika i moćnog državnika.