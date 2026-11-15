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Estonija će od 1. decembra zatvoriti sve granične prelaze sa Rusijom zbog pokušaja podmetanja požara u fabrici dronova. Vlasti za ovaj čin direktno optužuju rusku vojnu obaveštajnu službu GRU.

Estonska vlada donela je dramatičnu odluku o zatvaranju svih graničnih prelaza sa Rusijom, koja će stupiti na snagu 1. decembra. Povod za ovaj potez je pokušaj sabotaže u fabrici dronova Threod Systems u Viimsiju, nedaleko od Talina. Incident se dogodio u subotu oko tri sata ujutru, kada su napadači pokušali da izazovu eksploziju i požar u postrojenju. Služba obezbeđenja na vreme je sprečila veću štetu, a proizvodnja nije prekinuta.

Prema rečima glavne državne tužiteljke Astrid Asi, počinioci su pokušali da razbiju prozore zgrade kako bi unutra ubacili zapaljivu tečnost. Brzom reakcijom obezbeđenja sprečena je katastrofa u kompaniji koja proizvodi izviđačke i borbene bespilotne letelice dugog dometa.

Estonska Služba unutrašnje bezbednosti saopštila je da prikupljeni dokazi jasno ukazuju na to da je napad naručila i koordinisala ruska vojna obaveštajna služba GRU. U incidentu niko nije povređen.

Foto: Arvo Meeks / imago stock&people / Profimedia

Uhapšeno osam osoba, sumnja se na organizovanu sabotažu

Zbog sumnje na pokušaj sabotaže, u zajedničkoj akciji policije i bezbednosnih službi privedeno je osam osoba. Reč je o stanovnicima susedne Letonije, koji su, prema preliminarnim dokazima, angažovani upravo radi izvođenja ovog napada i sa tom namerom doputovali u Estoniju.

Tužilaštvo je podnelo zahtev sudu za određivanje pritvora za pet osumnjičenih. Okolnosti pod kojima su napadači regrutovani podsećaju na obrazac delovanja o kojem se sve više govori u bezbednosnim krugovima širom Evrope.

Vest o napadu i hapšenjima brzo se proširila društvenim mrežama, gde su građani izrazili zabrinutost zbog sve očiglednijih pokušaja destabilizacije.

Na popularnoj platformi Reddit korisnici su oštro osudili napad i izrazili nevericu zbog drskosti ovakvih akcija na evropskom tlu. Rasprava je otkrila i strah od mogućih novih incidenata, pri čemu su mnogi podsetili da ovo nije prvi takav slučaj u Estoniji, budući da je sličan požar već podmetnut tokom leta ove godine.

Nakon napada, estonski ministar spoljnih poslova Margus Cahkna najavio je potpuno zatvaranje granice sa Rusijom, naglasivši da pokušaji zastrašivanja i destabilizacije neće proći bez odgovora.

Premijer Kristen Mihal odmah je zatražio od nadležnih ministarstava da pripreme potrebne korake kako bi se smanjili rizici po nacionalnu bezbednost i građane.

Trenutno su u funkciji tri estonska granična prelaza sa Rusijom: Narva, Luhama i Koidula. Prelaz Narva već je mogao da se koristi isključivo pešice, ali će od početka decembra svi prelazi biti zatvoreni i za vozila i za pešake.

Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

Vlada još razmatra da li će ova mera biti privremenog ili trajnog karaktera, ali je poruka upućena Moskvi veoma jasna. Moskva, sa druge strane, do sada nije zvanično komentarisala ove optužbe niti najavu zatvaranja granice.

Estonija upozorava na ruski hibridni rat protiv Evrope

Pokušaj podmetanja požara u kompaniji Threod Systems samo je poslednji u nizu sličnih incidenata koji zabrinjavaju evropske zvaničnike.

U avgustu ove godine požar je izbio i u objektima kompanije za vojnu robotiku Milrem Robotics, čije se bespilotne letelice i vozila takođe isporučuju Ukrajini. Estonske vlasti su i taj napad zvanično pripisale ruskim specijalnim službama nakon sprovedene opsežne istrage.

Zbog najnovijeg razvoja događaja, korisnici internet foruma sve više zahtevaju oštrije sankcije i pojačanu zaštitu strateških objekata unutar granica Evropske unije. Mnogi smatraju da su ovakve hibridne operacije usmerene isključivo na ometanje proizvodnje naoružanja i zastrašivanje privrednika.

Estonski premijer istakao je da je ovaj incident deo šireg hibridnog rata koji Rusija vodi protiv Evrope, čiji je glavni cilj smanjenje podrške Ukrajini i stvaranje pritiska na zapadne saveznike.

Proizvodi kompanije Threod Systems koriste se u više od 30 zemalja širom sveta, uključujući 18 članica NATO-a i samu Ukrajinu. Upravo je ta činjenica, prema procenama obaveštajnih službi, ključni razlog zbog kojeg se ovo postrojenje našlo na meti diverzanata.

Direktor Službe unutrašnje bezbednosti Margo Paloson apelovao je na građane da nikako ne prihvataju ponude za izvođenje ovakvih sabotaža, koje se često šire putem aplikacija za razmenu poruka, i upozorio na ozbiljne krivičnopravne posledice takvih postupaka.

Efikasna prekogranična saradnja pokazala se presudnom u ovom slučaju, budući da su brza identifikacija i privođenje osumnjičenih postignuti uz pomoć letonske državne bezbednosne službe i tamošnjeg tužilaštva.

Evropske i baltičke države, svesne svoje ranjivosti zbog geografske blizine ruske granice, sada moraju dodatno da pojačaju mere zaštite kritične infrastrukture.

Preporučeno je da sve kompanije iz odbrambenog sektora unaprede svoje sajber i fizičke bezbednosne protokole kako bi mogle uspešno da spreče slične napade u budućnosti.

Zatvaranje granice između Estonije i Rusije zamišljeno je kao preventivna mera koja će ograničiti kretanje agenata i otežati sprovođenje neprijateljskih operacija.

Estonske vlasti već su obavestile Finsku, Letoniju i Litvaniju o svojoj odluci kako bi se sprečili eventualni pokušaji zaobilaženja novouvedenih ograničenja.

Ovaj potez Talina predstavlja značajnu prekretnicu u odnosima dve zemlje i pokazuje jasnu odlučnost u odbrani sopstvene teritorije od skrivenih pretnji.