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Hakeri za koje se sumnja da su povezani sa severnokorejskom grupom "Lazarus" označili su tokom oktobra 216 servera u 10 zemalja kao potencijalne mete sajber napada, saopštila je danas kompanija "Sajfirma", koja se bavi sajber bezbednošću.

Ta firma došla je do spiska koji su sastavili hakeri sa korejskog govornog područja, a koji obuhvata vladine agencije, banke, telekomunikacione kompanije i infrastrukturne provajdere, prenela je agencija Jonhap.

U azijsko-pacifičkom regionu nalazi se 148 servera koji su označeni kao mete napada, a slede Severna Amerika sa 49 i Bliski istok sa 19 servera.

Sjedinjene Američke Države i Japan zajedno čine 44,4 odsto ukupnog broja, a na spisku se nalazi i 30 južnokorejskih servera, navela je "Sajfirma".

Hakeri žele finansijsku dobit i pristup poverljivim podacima

Ova kompanija za sajber bezbednost ocenila je da su hakeri želeli da napadnu navedene servere radi ostvarivanja finansijske dobiti i špijunaže.

U izveštaju se navodi da nisu svi serveri sa spiska hakovani.

Kompanija je upozorila da samo ažuriranje veb-aplikacija neće otkloniti ranjivosti servera i pozvala administratore da preduzmu ozbiljnije bezbednosne mere.