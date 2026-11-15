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Bugarka iz Severne Makedonije, Iva Mihailova, protiv koje se vodi postupak u susednoj državi i koja je nakon brojnih peripetija uspela da se vrati u Bugarsku na lečenje, požalila se da je bugarska Državna agencija za nacionalnu bezbednost (DANS) vrši pritisak na nju kako bi dala intervju Martinu Karbovskom i odustala od gostovanja u drugim medijima. U suprotnom, kako tvrdi, biće joj obustavljena državna pomoć za rehabilitaciju.

Međutim, iz DANS-a su u saopštenju za javnost naveli da službenici te agencije ni po kom osnovu nisu vršili pritisak na bugarsku državljanku.

Slučaj je u subotu u javnost izneo jutjuber Stanislav Canov. U svojoj emisiji objavio je nekoliko audio-snimaka, za koje se pretpostavlja da predstavljaju njegove telefonske razgovore sa Mihailovom u različitim vremenskim periodima. Iz njih se može zaključiti da je mlada žena prethodno dogovorila gostovanje u Canovljevoj emisiji, ali da su joj iz DANS-a navodno rekli da prvo mora da se pojavi kod Karbovskog, a tek potom "kod ostalih".

Iz DANS-a su, međutim, poručili da je "uvlačenje Agencije u politička i medijska sukobljavanja putem širenja i tumačenja snimaka nepoznatog porekla i nedokazane verodostojnosti iznetih tvrdnji nedopustivo".

Iva Mihailova iz Kočana, koja tvrdi da su vlasti Severne Makedonije privele njenu baku na granici sa Bugarskom.
Iva Mihailova iz Kočana, koja tvrdi da su vlasti Severne Makedonije privele njenu baku Ilinku Kušovsku na granici sa Bugarskom. Foto: Printscreen

- Kažu mi: 'Prvo ćeš gostovati kod Karbovskog, jer imamo potpunu kontrolu nad njim i reći ćemo mu šta da te pita' - objašnjava Mihailova na jednom od snimaka.

U suprotnom bi joj, kako tvrdi, bili uskraćeni rehabilitacija, advokati i ostala pomoć koju joj obezbeđuje država.

- Karbovskom mogu da kažu da pita ovo i ono - navodi ona u jednom od razgovora.

Mihailova tvrdi i da joj se prisluškuje telefon.

- Veoma mi je neprijatno. Zato sam danas u Sofiji, moja rehabilitacija zavisi od njih. Oni mi organizuju gde ću i šta ću... Neću dobiti ništa ako dođem kod tebe - govori Mihailova.

Pored toga, navodno joj je prećeno da bi nešto moglo da joj se dogodi, kao i da će svaki intervju koji ne bude dala pred osobom koju su joj odredili biti izbrisan. Mihailova je objasnila i da je prolazila kroz veoma težak psihički period.

 Bio je to veoma težak psihički pritisak. Postojale su stvari o kojima nisu želeli da govorim - navela je ona, verovatno opisujući svoja iskustva nakon dolaska u Sofiju.

Tvrdi i da joj službe nisu pomogle da se vrati u Bugarsku.

- Čini mi se da smo svi mi koji smo se umešali u nešto što ima veze sa državom u istoj situaciji - zaključila je Mihailova.

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Detalji filmskog bekstva Ive Mihailove! U sve umešan i njen otac robijaš Izvor: Kurir televizija

Snimak podkasta Martina Karbovskog u kojem je gostovala Mihailova objavljen je pre nedelju dana, što znači da su se događaji o kojima govori verovatno odigrali ranije.

Nakon što je Canov u subotu objavio snimke razgovora sa Mihailovom i izneo slučaj u javnost, emitovao je i intervju sa Ivajlom Mirčevim i Božidarom Božanovim o ovoj temi, uz obrazloženje da će javnost pomoći da Mihailova bude zaštićena. Tokom večeri reagovali su i političari iz stranke Demokratska Bugarska (DB).

"Niko me nije prisiljavao"

Oko 11 časova u nedelju, nakon što je slučaj izazvao buru u javnosti, Iva Mihailova objavila je na društvenim mrežama potpuno drugačiju poruku.

- Zahvaljujem svima koji mi pišu i brinu za mene. Želim da naglasim da me niko u Bugarskoj nije prisiljavao da bilo šta radim. Ovde sam dobila pomoć, brigu i podršku. Osećam podršku celog bugarskog naroda i ona mi svakog dana daje snagu. Ne želim da budem deo političkih rasprava i više neću komentarisati ovu temu. Za mene je trenutno najvažnije da se potpuno oporavim. Lečim se i činim sve što mogu kako bih ponovo mogla normalno da hodam. Molim vas da me pustite da se oporavljam na miru - napisala je ona na Fejsbuku.

Šta tvrde u DANS-u?

Tokom popodneva DANS je objavio saopštenje u kojem je demantovao navode o pritiscima na Mihailovu.

- Uvlačenje Agencije u politička i medijska sukobljavanja putem širenja i tumačenja snimaka nepoznatog porekla i nedokazane verodostojnosti iznetih tvrdnji nedopustivo je. Takvi postupci nanose štetu objektivnom rešavanju slučaja koji se tiče zdravlja i sudbine bugarskog državljanina. Državna agencija za nacionalnu bezbednost obavlja svoje aktivnosti uz strogo poštovanje zakonom utvrđenih ovlašćenja, u cilju zaštite nacionalne bezbednosti Republike Bugarske, ustavnog poretka i bezbednosti bugarskih građana - piše u saopštenju i dodaje se:

- DANS neće dozvoliti da se ime i ugled institucije koriste za stvaranje i širenje neistinitih insinuacija. Agencija ostaje dosledna u obavljanju svojih zakonom propisanih funkcija, uz profesionalizam, objektivnost i institucionalnu odgovornost.

Reakcije

- Šokantna otkrića o uticaju DANS-a na Bugarku Ivu Mihailovu. Pretili su joj da će joj obustaviti rehabilitaciju i zahtevali da govori samo pred jednim jutjuberom Martinom Karbovskim, kod kojeg predstavnici vlasti često gostuju. To možete videti i čuti u snimku - napisao je potom na Fejsbuku kopredsednik stranke Demokratska Bugarska Ivajlo Mirčev, pa dodao:

- Duboka država, uticaj obaveštajnih službi, prisluškivanje, praćenje — čitav arsenal dobro poznatih metoda. Preuzeli smo na sebe da proverimo svaki detalj i zahtevamo istragu postupanja DANS-a, kao i drugih struktura specijalnih službi u Bugarskoj. Proverićemo i potencijalno mešanje političara, ljudi iz vladajuće stranke, kao i vezu kontraobaveštajne službe sa 'novinarima' poznatim po širenju ruske propagande. Karbovskom mogu da kažu ovo i ono.

Oglasila se i poslanica Demokratske Bugarske Elisaveta Belobradova, koja je navela da je, kao zamenica predsednika parlamentarnog Odbora za Bugare u inostranstvu, prisustvovala svakom ročištu u postupku koji se vodi protiv Ive Mihailove.

- Kao zamenica predsednika Odbora za Bugare u inostranstvu prisustvovala sam svakom ročištu u slučaju Ive. Znam koliko je ova devojka hrabra i šta su joj vlasti Severne Makedonije priredile, i njoj i njenoj rodbini. Ali da te sopstvena država i njene službe pritiskaju predstavlja apsolutni skandal i pravu izdaju. Ipak, uopšte nisam iznenađena. Radev, koji je kao predsednik neprestano vodio medijsku kampanju o odnosima sa Republikom Severnom Makedonijom i izazivao jedan skandal za drugim, favorizujući određene ljude, sada kao premijer nije ni prstom mrdnuo. O Jotovoj ne vredi ni govoriti. Sada je Iva izložena pretnjama, jer svako ko želi rehabilitaciju mora da ide kod dvorskih novinara i daje dvorske intervjue - reagovala je Belobradova na društvenim mrežama.

Ona je za bugarsku nacionalnu televiziju BNT izjavila da će zatražiti ostavku direktora DANS-a.

Kurir.rs/Telegraf

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