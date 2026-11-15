Slušaj vest

Bugarka iz Severne Makedonije, Iva Mihailova, protiv koje se vodi postupak u susednoj državi i koja je nakon brojnih peripetija uspela da se vrati u Bugarsku na lečenje, požalila se da je bugarska Državna agencija za nacionalnu bezbednost (DANS) vrši pritisak na nju kako bi dala intervju Martinu Karbovskom i odustala od gostovanja u drugim medijima. U suprotnom, kako tvrdi, biće joj obustavljena državna pomoć za rehabilitaciju.

Međutim, iz DANS-a su u saopštenju za javnost naveli da službenici te agencije ni po kom osnovu nisu vršili pritisak na bugarsku državljanku.

Slučaj je u subotu u javnost izneo jutjuber Stanislav Canov. U svojoj emisiji objavio je nekoliko audio-snimaka, za koje se pretpostavlja da predstavljaju njegove telefonske razgovore sa Mihailovom u različitim vremenskim periodima. Iz njih se može zaključiti da je mlada žena prethodno dogovorila gostovanje u Canovljevoj emisiji, ali da su joj iz DANS-a navodno rekli da prvo mora da se pojavi kod Karbovskog, a tek potom "kod ostalih".

Iz DANS-a su, međutim, poručili da je "uvlačenje Agencije u politička i medijska sukobljavanja putem širenja i tumačenja snimaka nepoznatog porekla i nedokazane verodostojnosti iznetih tvrdnji nedopustivo".

Iva Mihailova iz Kočana, koja tvrdi da su vlasti Severne Makedonije privele njenu baku Ilinku Kušovsku na granici sa Bugarskom. Foto: Printscreen

- Kažu mi: 'Prvo ćeš gostovati kod Karbovskog, jer imamo potpunu kontrolu nad njim i reći ćemo mu šta da te pita' - objašnjava Mihailova na jednom od snimaka.

U suprotnom bi joj, kako tvrdi, bili uskraćeni rehabilitacija, advokati i ostala pomoć koju joj obezbeđuje država.

- Karbovskom mogu da kažu da pita ovo i ono - navodi ona u jednom od razgovora.

Mihailova tvrdi i da joj se prisluškuje telefon.

- Veoma mi je neprijatno. Zato sam danas u Sofiji, moja rehabilitacija zavisi od njih. Oni mi organizuju gde ću i šta ću... Neću dobiti ništa ako dođem kod tebe - govori Mihailova.

Pored toga, navodno joj je prećeno da bi nešto moglo da joj se dogodi, kao i da će svaki intervju koji ne bude dala pred osobom koju su joj odredili biti izbrisan. Mihailova je objasnila i da je prolazila kroz veoma težak psihički period.

Bio je to veoma težak psihički pritisak. Postojale su stvari o kojima nisu želeli da govorim - navela je ona, verovatno opisujući svoja iskustva nakon dolaska u Sofiju.

Tvrdi i da joj službe nisu pomogle da se vrati u Bugarsku.

- Čini mi se da smo svi mi koji smo se umešali u nešto što ima veze sa državom u istoj situaciji - zaključila je Mihailova.

05:24 Detalji filmskog bekstva Ive Mihailove! U sve umešan i njen otac robijaš Izvor: Kurir televizija

Snimak podkasta Martina Karbovskog u kojem je gostovala Mihailova objavljen je pre nedelju dana, što znači da su se događaji o kojima govori verovatno odigrali ranije.

Nakon što je Canov u subotu objavio snimke razgovora sa Mihailovom i izneo slučaj u javnost, emitovao je i intervju sa Ivajlom Mirčevim i Božidarom Božanovim o ovoj temi, uz obrazloženje da će javnost pomoći da Mihailova bude zaštićena. Tokom večeri reagovali su i političari iz stranke Demokratska Bugarska (DB).

"Niko me nije prisiljavao"

Oko 11 časova u nedelju, nakon što je slučaj izazvao buru u javnosti, Iva Mihailova objavila je na društvenim mrežama potpuno drugačiju poruku.

- Zahvaljujem svima koji mi pišu i brinu za mene. Želim da naglasim da me niko u Bugarskoj nije prisiljavao da bilo šta radim. Ovde sam dobila pomoć, brigu i podršku. Osećam podršku celog bugarskog naroda i ona mi svakog dana daje snagu. Ne želim da budem deo političkih rasprava i više neću komentarisati ovu temu. Za mene je trenutno najvažnije da se potpuno oporavim. Lečim se i činim sve što mogu kako bih ponovo mogla normalno da hodam. Molim vas da me pustite da se oporavljam na miru - napisala je ona na Fejsbuku.

Šta tvrde u DANS-u?

Tokom popodneva DANS je objavio saopštenje u kojem je demantovao navode o pritiscima na Mihailovu.

- Uvlačenje Agencije u politička i medijska sukobljavanja putem širenja i tumačenja snimaka nepoznatog porekla i nedokazane verodostojnosti iznetih tvrdnji nedopustivo je. Takvi postupci nanose štetu objektivnom rešavanju slučaja koji se tiče zdravlja i sudbine bugarskog državljanina. Državna agencija za nacionalnu bezbednost obavlja svoje aktivnosti uz strogo poštovanje zakonom utvrđenih ovlašćenja, u cilju zaštite nacionalne bezbednosti Republike Bugarske, ustavnog poretka i bezbednosti bugarskih građana - piše u saopštenju i dodaje se:

- DANS neće dozvoliti da se ime i ugled institucije koriste za stvaranje i širenje neistinitih insinuacija. Agencija ostaje dosledna u obavljanju svojih zakonom propisanih funkcija, uz profesionalizam, objektivnost i institucionalnu odgovornost.

Reakcije

- Šokantna otkrića o uticaju DANS-a na Bugarku Ivu Mihailovu. Pretili su joj da će joj obustaviti rehabilitaciju i zahtevali da govori samo pred jednim jutjuberom Martinom Karbovskim, kod kojeg predstavnici vlasti često gostuju. To možete videti i čuti u snimku - napisao je potom na Fejsbuku kopredsednik stranke Demokratska Bugarska Ivajlo Mirčev, pa dodao:

- Duboka država, uticaj obaveštajnih službi, prisluškivanje, praćenje — čitav arsenal dobro poznatih metoda. Preuzeli smo na sebe da proverimo svaki detalj i zahtevamo istragu postupanja DANS-a, kao i drugih struktura specijalnih službi u Bugarskoj. Proverićemo i potencijalno mešanje političara, ljudi iz vladajuće stranke, kao i vezu kontraobaveštajne službe sa 'novinarima' poznatim po širenju ruske propagande. Karbovskom mogu da kažu ovo i ono.

Oglasila se i poslanica Demokratske Bugarske Elisaveta Belobradova, koja je navela da je, kao zamenica predsednika parlamentarnog Odbora za Bugare u inostranstvu, prisustvovala svakom ročištu u postupku koji se vodi protiv Ive Mihailove.

- Kao zamenica predsednika Odbora za Bugare u inostranstvu prisustvovala sam svakom ročištu u slučaju Ive. Znam koliko je ova devojka hrabra i šta su joj vlasti Severne Makedonije priredile, i njoj i njenoj rodbini. Ali da te sopstvena država i njene službe pritiskaju predstavlja apsolutni skandal i pravu izdaju. Ipak, uopšte nisam iznenađena. Radev, koji je kao predsednik neprestano vodio medijsku kampanju o odnosima sa Republikom Severnom Makedonijom i izazivao jedan skandal za drugim, favorizujući određene ljude, sada kao premijer nije ni prstom mrdnuo. O Jotovoj ne vredi ni govoriti. Sada je Iva izložena pretnjama, jer svako ko želi rehabilitaciju mora da ide kod dvorskih novinara i daje dvorske intervjue - reagovala je Belobradova na društvenim mrežama.

Ona je za bugarsku nacionalnu televiziju BNT izjavila da će zatražiti ostavku direktora DANS-a.