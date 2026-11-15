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U Sloveniji su danas održani lokalni izbori na kojima su građani birali gradonačelnike i opštinske odbornike u 212 opština. Prema delimičnim rezultatima objavljenim do 23h, u Ljubljani vodi dugogodišnji gradonačelnik Zoran Janković, ali bi prvi put od dolaska na vlast mogao da bude primoran na drugi krug, dok se u Mariboru nazire duel Matevža Frangeža i Bora Greinera.

Birališta su zatvorena u 19 časova, nakon čega je počelo prebrojavanje glasova. Prema objavljenim podacima, izlaznost na nivou Slovenije iznosila je 44,12 odsto, odnosno glasalo je 707.308 birača.

Foto: Daniel Novakovic/STA/STA

Janković vodi u Ljubljani, ali je daleko od pobede u prvom krugu

Najveća pažnja javnosti usmerena je na slovenačku prestonicu, gde Zoran Janković pokušava da osvoji novi mandat nakon dve decenije na čelu grada.

Prema ranije objavljenim delimičnim rezultatima, nakon 18,42 odsto prebrojanih glasova, Janković je bio u prednosti u odnosu na svog glavnog protivkandidata Luku Meseca, lidera stranke Levica.

Raniji rezultati, na osnovu 6,78 odsto prebrojanih glasova, pokazivali su da Janković ima 35,71 odsto podrške, dok je Mesec osvojio 24,86 odsto glasova.

Iako Janković vodi, ovi podaci ukazuju na mogućnost održavanja drugog kruga, ukoliko nijedan kandidat ne osvoji više od polovine važećih glasova.

Janković je na čelu Ljubljane od 2006. godine, a na svim dosadašnjim izborima za gradonačelnika pobeđivao je već u prvom krugu.

Posebno je zanimljiva povećana izlaznost u prestonici. Do 16 časova glasalo je 35,18 odsto birača, dok je na prethodnim lokalnim izborima 2022. godine u istom periodu izlaznost iznosila oko 25,7 odsto.

To predstavlja povećanje od gotovo deset procentnih poena, mada se samo na osnovu izlaznosti ne može zaključiti kojem kandidatu veća mobilizacija birača ide u prilog.

U Mariboru se nazire drugi krug

U drugom najvećem slovenačkom gradu, Mariboru, prema delimičnim rezultatima, najviše glasova osvojio je Matevž Frangež, kandidat kojeg podržavaju Socijaldemokrate, Levica i Lista biciklista i pešaka.

Prema podacima objavljenim nakon približno 84 odsto prebrojanih glasova, Frangež je imao 28,23 odsto podrške, dok je nezavisni kandidat Bor Greiner osvojio 22,81 odsto.

Njih dvojica su trenutno najbliži plasmanu u drugi krug, u kojem će birači odlučiti ko će preuzeti upravljanje gradom.

Maribor će svakako dobiti novog gradonačelnika, budući da dosadašnji prvi čovek grada Saša Arsenovič, nakon dva mandata, nije želeo ponovo da se kandiduje.

Celje, Novo Mesto i Velenje zadržavaju gradonačelnike

Za razliku od Ljubljane i Maribora, u nekoliko slovenačkih gradova rezultati su znatno izvesniji.

U Celju je aktuelni gradonačelnik Matija Kovač, prema podacima nakon 99,94 odsto prebrojanih glasova, osvojio 64,75 odsto podrške, čime je obezbedio novi mandat. Njegov glavni protivkandidat bio je bivši gradonačelnik Bojan Šrot.

U Novom Mestu dosadašnji gradonačelnik Gregor Macedoni takođe je ostvario ubedljivu pobedu. Nakon više od 90 odsto prebrojanih glasova imao je 72,04 odsto podrške.

U Velenju je Peter Dermol, kandidat Socijaldemokrata, osvojio 62,78 odsto glasova nakon gotovo potpuno završenog prebrojavanja, čime je takođe osigurao nastavak mandata.

U Slovenj Gradecu dosadašnji gradonačelnik Tilen Klugler nije imao protivkandidata.

Drugi krug i u Ptuju

Drugi krug očekuje se i u Ptuju, gde je aktuelna gradonačelnica Nuška Gajšek osvojila 44,88 odsto glasova, prema rezultatima nakon gotovo potpuno završenog prebrojavanja.

Na drugom mestu nalazi se Janko Širec sa 24,54 odsto podrške, pa će se njih dvoje ponovo suočiti na izborima 29. novembra.

Prema dosadašnjim informacijama, gradonačelnici su već izabrani u najmanje 64 slovenačke opštine, dok se u drugim sredinama nastavlja prebrojavanje glasova.

U 45 opština na izborima je učestvovao samo jedan kandidat za gradonačelnika.