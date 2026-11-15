Pet maskiranih pljačkaša ukralo je Pokemon karte vredne 130.000 evra iz tržnog centra kod Kopenhagena, preteći zaposlenima pištoljem.
Planeta
MUNJEVITA AKCIJA RAZBOJNIKA ŠOKIRALA DANSKU Naoružani upali u tržni centar i odneli Pokemon karte vredne 130.000 EVRA: Sve odradili za 60 sekundi
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Pet maskiranih pljačkaša ukralo je danas iz tržnom centru blizu Kopenhagena Pokemon karte vredne oko 130.000 evra, saopštila je danska policija.
Pljačka je trajala manje od minut, a lopovi su ciljali nekoliko retkih kolekcionarskih karata, preneo je portal BT.
Muškarci su pretili pištoljem zaposlenima u tržnom centru, a potom su razbili vitrine i uzeli više vrednih karata.
Policija traga za petoricom muškaraca koji su pobegli iz tržnog centra vozeći crveni automobil marke "mazda".
Prema izveštajima danskih medija, jedan trgovac je pre samo nekoliko dana na internetu ponudio izuzetno vrednu kolekcionarsku Pikaču kartu iz 1996. godine.
Za sada nema informacija o tome da li su pljačkaši ukrali i tu kartu.
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