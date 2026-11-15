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Pregovarački timovi stranke Jašar, koju predvodi Gadi Ajzenkot, i Likuda izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sastali su se danas kako bi razgovarali o mogućnosti formiranja vlade nacionalnog jedinstva, nakon što nijedan politički blok nije uspeo da obezbedi većinu na parlamentarnim izborima održanim 27. oktobra.

Sastanak je održan u hotelu u izraelskom gradu Hercliji, a predstavnici dve stranke saopštili su da su razgovori protekli u "poslovnoj atmosferi" i da će pregovori biti nastavljeni. Sastanku je prisustvovao i predstavnik stranke Bejahad bivšeg premijera Naftalija Beneta, prenose izraelski mediji.

Gadi Ajzenkot Benjamin Netanjahu Donald Tramp Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Eric Gay/AP, AP / David Goldman

Ipak, prva runda pregovora završena je bez konkretnog dogovora, a najveća prepreka ostaje pitanje ko će predvoditi buduću vladu.

Ko će biti novi premijer Izraela?

Ajzenkot, kome je predsednik Izraela Isak Hercog poverio mandat za sastavljanje nove vlade, insistira da upravo on bude premijer i odbacuje mogućnost rotacije na toj funkciji sa Netanjahuom.

Sa druge strane, Likud zahteva da Netanjahu ostane na čelu vlade ili da se dve strane dogovore o rotaciji premijerske funkcije.

Prema pisanju izraelskih medija, Ajzenkot je spreman da ponudi Likudu učešće u vladi nacionalnog jedinstva, ali isključivo pod njegovim vođstvom.

Dodatnu prepreku predstavlja zahtev Likuda da u buduću koaliciju budu uključene i ostale stranke Netanjahuovog bloka, uključujući krajnje desničarsku stranku Ocma Jehudit Itamara Ben Gvira.

Ajzenkot je ranije poručio da budući koalicioni partneri moraju da prihvate njegove osnovne principe, među kojima su priznavanje Izraela kao jevrejske i demokratske države, obavezna vojna ili civilna služba za sve građane i borba protiv Hamasa.

Netanjahu je u subotu ponovo pozvao na formiranje široke vlade nacionalnog jedinstva, ocenjujući da je takva koalicija neophodna zbog ozbiljnih bezbednosnih izazova sa kojima se Izrael suočava, posebno pretnji iz Irana.

1/4 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao na parlamentarnim izborima Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonatan Sindel/Pool AFP

Ajzenkot ima rok do 6. decembra

Na parlamentarnim izborima održanim 27. oktobra, blok predvođen Ajzenkotom osvojio je 48 od ukupno 120 poslaničkih mesta u Knesetu, dok je Netanjahuov desničarski i verski blok osvojio 53 mandata. Dve arapske političke grupacije zajedno imaju 19 poslanika.

Iako nijedan blok nema samostalnu većinu, Ajzenkot pokušava da obezbedi podršku drugih političkih stranaka, uključujući ultraortodoksne partije koje su do sada bile povezane sa Netanjahuom.

Istovremeno, deo Ajzenkotovih saveznika protivi se bilo kakvom dogovoru sa aktuelnim premijerom.

Predsednik Demokrata Jair Golan odbacio je mogućnost ulaska u vladu sa Netanjahuom, dok su i drugi opozicioni lideri izrazili protivljenje takvom rešenju.

U međuvremenu, Ajzenkotov blok priprema značajne promene u Knesetu. Za utorak je najavljeno glasanje o smeni predsednika parlamenta Amira Ohane iz Likuda i izboru Matana Kahane iz stranke Jašar na njegovo mesto.

Taj potez mogao bi da pokaže koliko je Ajzenkotov blok sposoban da obezbedi parlamentarnu podršku uprkos zastoju u pregovorima o formiranju vlade.

Ajzenkot ima rok do 6. decembra da sastavi novu vladu, uz mogućnost produženja mandata za još 14 dana.

Ukoliko pregovori sa Likudom ne donesu rezultat, mogao bi da pokuša formiranje koalicije sa ultraortodoksnim strankama ili manjinske vlade uz podršku arapskih poslanika.