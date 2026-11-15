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Pijani muškarac naoružan nožem izazvao je paniku na letu od Islanda do Italije.

Kako je danas objavio ADNkronos, incident se dogodio u avionu Erbas A321 kompanije EasyJet, koji je poleteo sa aerodroma Keflavik u Rejkjaviku ka milanskom aerodromu Malpensa, 5. novembra.

Muškarac, očigledno pijan, počeo je da vrišti tokom leta dok je držao kuhinjski nož. Iako nije pokušao da agresivno koristi sečivo, njegovo prisustvo izazvalo je zabrinutost među putnicima u avionu, prenosi agencija.

Tokom poslednjeg prilaza za Milano, kako izveštava AirLive na svojoj veb stranici, posada je kontaktirala kontrolni toranj kako bi prijavila kritičnu situaciju.

Osoblje je brzo rešilo situaciju i uspostavilo kontrolu bez posledica.

Nije bilo odstupanja, a Erbas A321 je bezbedno sleteo na aerodrom Malpensa u 17.45.

Policija, već upozorena, čekala je putnika koji je uznemirio putovanje po njegovom dolasku na Terminal 2, prenosi italijanska agencija.

Britanska niskotarifna avio-kompanija je naglasila da je njeno kabinsko osoblje obučeno da proceni svaku situaciju i brzo i na odgovarajući način interveniše kako bi se osigurala bezbednost leta.

"Takve incidente shvatamo veoma ozbiljno i ne tolerišemo destruktivno ponašanje na brodu. Bezbednost i dobrobit naših putnika i posade uvek su bili glavni prioritet kompanije EasyJet", saopštio je avio-prevoznik.

Nije saopšteno kako je putnik zaobišao bezbednosnu proceduru i uspeo da unese kuhinjski nož u avion.