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U Kairu su u saobraćaj puštena prva dva nova klimatizovana voza na prvoj liniji metroa, čime je počela isporuka vozova u okviru ugovora sa francuskom kompanijom Alstom, koja treba da dostavi ukupno 55 vozova.

Nabavka je deo sveobuhvatnog programa modernizacije najstarije metro linije u Egiptu, prenose mediji specijalizovani za železnički saobraćaj.

Ugovor obuhvata isporuku 55 klimatizovanih vozova sa ukupno 495 vagona, pri čemu se svaki voz sastoji od devet vagona.

Prva linija metroa u Kairu, koja povezuje Helvan na jugu i Novi El Marg na severu grada, puštena je u saobraćaj 1987. godine i predstavlja prvu metro liniju u Africi i na Bliskom istoku.

Duga je oko 44 kilometra i ima 35 stanica, a smatra se jednom od najvažnijih saobraćajnih linija šireg područja egipatske prestonice.

Zbog velikog broja putnika i starosti infrastrukture, egipatske vlasti pokrenule su sveobuhvatan program njene modernizacije.