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Više od mesec dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio dogovor sa Vladimirom Putinom o isporuci ruskog dizela, gorivo još nije stiglo na američko tržište. Nekoliko tankera koji su krenuli iz Rusije promenilo je odredište, a američki uvoznici suočavaju se sa mogućim pravnim posledicama, piše CNN.

Tramp je 9. oktobra objavio da je dogovorio isporuku više od 300.000 tona dizela kako bi smanjio cene goriva u SAD. Međutim, sprovođenje dogovora otežavaju zakonska zabrana uvoza ruskih energenata i protivljenje dela Kongresa.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Trampa i Putina Foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia, Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

Tankeri promenili odredišta

Tanker Agioi Fanendes isplovio je iz Rusije sa desetinama hiljada barela dizela i kao odredište prijavio luku Njujork i Nju Džerzi, gde je trebalo da stigne oko 7. novembra. Brod se umesto toga zadržao stotinama milja od američke obale, a njegov status promenjen je u "čeka uputstva".

"Luka iskrcavanja još nije potvrđena", izjavio je u četvrtak za CNN portparol kompanije Eastern Mediterranean Maritime Limited, koja upravlja tankerom.

Podaci servisa MarineTraffic pokazuju da su i drugi brodovi koji su sredinom oktobra napustili rusku luku Primorsk odustali od prvobitno prijavljenih američkih odredišta.

Talisman je pristao u egipatskoj Aleksandriji, dok Leruo plovi prema Brazilu. Oba tankera nalaze se pod evropskim i britanskim sankcijama, a Talisman i pod američkim.

1/8 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Putina Foto: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Kongres upozorio banke i luke

Američki kongresmeni iz obe stranke prošlog meseca pisali su najvećim bankama i lučkim upravama u Njujorku, Nju Džerziju i Teksasu, upozoravajući ih na moguće krivične posledice učešća u uvozu ruskog dizela.

Pozvali su se na zakon iz 2022. godine, prema kojem zabrana uvoza ruskih energenata ostaje na snazi dok predsednik, nakon konsultacija sa Kongresom, ne potvrdi da je Rusija prekinula neprijateljstva u Ukrajini, prestala da predstavlja direktnu vojnu pretnju NATO-u i priznala pravo Ukrajinaca da samostalno odlučuju o svojoj vlasti.

Američko Ministarstvo finansija izdalo je opšte izuzeće od sankcija kako bi omogućilo sprovođenje Trampovog dogovora, ali kongresmeni smatraju da ono ne može da poništi zakonsku zabranu.

"Svaki uvoz ruskog dizela u SAD otvara ozbiljna pravna pitanja i može dovesti do sudskih postupaka i kongresnih istraga", naveli su u zajedničkom pismu.

Upozorili su da bi krivična odgovornost mogla da obuhvati i kompanije koje posreduju u kupovini ili prevozu goriva.

Pritisku se pridružila i guvernerka Nju Džerzija Miki Šeril, koja je prošle nedelje upozorila lučke operatere da će pokušaji zarade na nezakonitoj trgovini ruskim gorivom biti strogo kažnjeni.

Da li se uopšte isplati uvoziti ruski dizel?

Čarls Ličfild iz organizacije Atlantic Council upozorava da bi se američki uvoznici, osim sa pravnim rizicima, suočili i sa mogućom štetom po ugled.

Smatra da potencijalna zarada nije dovoljno velika da opravda takvu izloženost.

"Sve je ovo politički veoma osetljivo, a količine su male. Na ovoj pošiljci možete zaraditi nekoliko miliona dolara, ali da li se to zaista isplati?", rekao je Ličfild.

1/15 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Putina na Aljasci Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Džulijan Hajda iz organizacije Razom for Ukraine smatra da će mogućnost kongresnih istraga dodatno obeshrabriti kupce, naročito nakon što su demokrate preuzele kontrolu nad oba doma Kongresa.

Bela kuća tvrdi da će dogovor ipak uspeti

"S obzirom na to da demokrate sada kontrolišu oba doma Kongresa, gotovo je sigurno da će pokrenuti istrage protiv tih kompanija. Zato se mnogima neće isplatiti da kupe ovo gorivo kada stigne do američkih obala", rekao je Hajda.

Zvaničnik Bele kuće izjavio je u sredu za CNN da ruski dizel stiže na tržište u skladu sa dogovorom Trampa i Putina, ali nije potvrdio da će biti isporučen direktno u SAD.

Prema njegovom objašnjenju, cilj je povećanje globalne ponude dizela kako bi se snizile cene za američke potrošače i ostatak sveta.