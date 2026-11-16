U PRVOM KRUGU IZABRANI ČELNI LJUDI U 167 OD 212 OPŠTINA

U PRVOM KRUGU IZABRANI ČELNI LJUDI U 167 OD 212 OPŠTINA

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Na lokalnim izborima koji su u nedelju održani u Sloveniji, prema preliminarnim rezultatima na osnovu skoro 100 odsto prebrojanih glasova, izabrani su gradonačelnici u prvom krugu u 167 od 212 opština, dok će u 45 opština i gradova, među kojima su i Ljubljana i Maribor, biti održan drugi krug izbora u kome će učestvovati po dva kandidata koji su osvojili najviše glasova.

U Ljubljani će u drugom krugu lokalnih izbora, 29. novembra, učestvovati dugogodišnji gradonačelnik tog grada Zoran Janković, koji je učestvovao na izborima na svojoj nezavisnoj Listi Zorana Jankovića, i kandidat stranke Levica Luka Mesec, prenosi RTV Slovenija.

Prema poslednjim podacima, izlaznost birača na jučerašnjim lokalnim izborima bila je 53,96 odsto.

Pored Maribora, rukovodstvo će se sigurno promeniti u 34 opštine u kojima se prethodni gradonačelnici nisu kandidovali za reizbor.

U Celju, Novom mestu, Velenju, Slovenj Gradecu, Krškom i Murskoj Soboti aktuelni gradonačelnici ostaju na funkciji, dok će u Ljubljani, Mariboru, Novoj Gorici, Kopru, Kranju i Ptuju biti potreban drugi krug izbora.

Zoran Janković Foto: Daniel Novakovic/STA/STA

Najviše pažnje javnosti bilo je usmereno na izbore za gradonačelnika Ljubljane, gde se Janković borio za sedmi uzastopni mandat, ali ga prvi put posle 20 godina vlasti očekuje drugi krug,

Prema preliminarnim rezultatima na osnovu 97,95 odsto prebrojanih glasova, na izborima u glavnom gradu Slovenije Janković je dobio 34,89 odsto glasova a Mesec poverenje 25,73 odsto birača.

Ljubljana Foto: Profimedia / SOPA

Na izborima za gradonačelnika prestonice učestvovalo 15 kandidata.

U Mariboru je, na osnovu 99,95 odsto prebrojanih glasova, kandidat ispred koalicije koju čine Socijaldemokrate (SD), Levica i Lista biciklista i pešaka Matevž Frangež dobio 28,17 odsto glasova birača, a nezavisni kandidat Bor Greiner 22,89 odsto.