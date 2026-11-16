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Uoči predstojećeg 33. neformalnog sastanka lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), dva dokumentarna filmska serijala u produkciji Kineske medijske grupe (KMG) – „Čuvar nasleđa“ i „Pisma preko planine i mora“ – počinju 15. novembra da se prikazuju na vodećim medijskim platformama u zemljama članicama APEK-a.

Ceremonija povodom početka emitovanja ova dva dokumentarna filma održana je 15. novembra u Šendženu. Predsednik 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Rahman Khalilur obratio se putem video-poruke, dok su događaju prisustvovali zamenik šefa Odeljenja za publicitet Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Kineske medijske grupe Šen Hajsijung, predsednik Narodnog političkog konsultativnog saveta provincije Guangdung Lin Kećing, izvršni direktor Sekretarijata APEK-a Eduardo Pedrosa, ministarka kulture Rusije Olga Ljubimova, kao i predstavnici medija i diplomatskih institucija iz više zemalja.

Rahman Khalilur je istakao da kulturna razmena doprinosi približavanju naroda i izgradnji mostova između različitih civilizacija. Ujedinjene nacije će se rukovoditi duhom solidarnosti i harmonije, radeći na obnovi poverenja, suočavanju sa promenama i zajedničkom napretku.

Šen Hajsijung je izjavio da je Peti plenum 20. saziva Centralnog komiteta Komunističke partije Kine još jednom pokazao odlučnost Kine da kroz stalne reforme i inovacije unapređuje sopstveni razvoj. Kina je posvećena saradnji u Azijsko-pacifičkom regionu i predstavlja pouzdanu snagu stabilnosti u regionu. Kineska medijska grupa aktivno doprinosi kulturnoj razmeni u Azijsko-pacifičkom regionu kroz kvalitetne televizijske i dokumentarne sadržaje. On je izrazio nadu da će ova dva serijala pomoći međunarodnoj publici da bolje razume način upravljanja i državničku mudrost predsednika Sija, razvoj savremene Kine i dubinu kineske kulture.

Lin Kećing je istakao da je početak emitovanja ova dokumentarna filma konkretan doprinos sprovođenju Inicijative za globalnu civilizaciju, kao i značajan izraz ovogodišnje teme APEK-a – „Izgradnja azijsko-pacifičke zajednice i unapređenje zajedničkog prosperiteta“. Provincija Guangdung će iskoristiti priliku koju pruža samit APEK-a za unapređenje visokokvalitetnog razvoja i otvaranja na visokom nivou.

Eduardo Pedrosa je ocenio da su mediji važan prozor kroz koji građani upoznaju kulture drugih zemalja i da imaju značajnu ulogu u unapređenju kulturne razmene i međusobnog razumevanja. Izrazio je očekivanje da će ekonomije članice APEK-a, uz poštovanje sopstvene istorije i kulturnog nasleđa, dodatno produbiti saradnju i izgraditi zajednicu zajedničkih interesa.

Ruska ministarka kulture Olga Ljubimova izjavila je da je visok nivo rusko-kineskih odnosa rezultat neposrednog rukovođenja lidera dve zemlje. Izrazila je očekivanje da će se u okviru APEK-a podsticati razmena između filmskih i medijskih institucija, kao i umetničkih grupa.