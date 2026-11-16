SI ĐINPINGA IRITIRA DA PRIČA O UKRAJINI, NEĆE BITI TEMA NA SAMITU S TRAMPOM I PUTINOM Kina potvrdila datum sastanka, insajderske informacije predsednika Nemačke
Kina je potvrdila da će predsednik Si Đinping i njegove kolege iz SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin održati prvi trilateralni samit u četvrtak 19. novembra u gradu Šendženu.
- 19. novembra, kineski predsednik Si Đinping će biti na sastanku šefova država Kine, Rusije i SAD sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i predsednikom SAD Donaldom Trampom u Šendženu - navelo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine u kratkom saopštenju objvaljenom sinoć.
Singapurska televizija CNA navodi da iz Pekinga nije ponuđeno više detalja, uključujući i to koje će biti teme istorijskog sastanka u gradu na jugu Kine.
Navodi se da se očekuje se da će trilateralni sastanak biti održan na marginama samita lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) koji se odvija u sredu i četvrtak u Šendženu.
Tramp bi da priča o atomskom oružju i rat u Iranu
Kremlj i Bela kuća su prethodno potvrdili susret trojice predsednika.
Bela kuća je u petak objavila da će prvi trilateralni sastanka lidera na marginama samita APEC u Kini biti usredređen na neširenje nuklearnog oružja, temu za koju Tramp veruje da bi mogla da dovede do novog sporazuma zemalja koje poseduju najviše atomskog naoružanja na svetu.
CNN je preneo da je Kremlj samo naveo da će sastanak biti održan 19. novembra u kineskom gradu Šendženu.
Neimenovani američki zvaničnici naveli su da Tramp želi da, pored razgovara o smanjenju nuklearnog arsenala, pokrene i temu rata u Iranu, ali se ne očekuje da će se na trilateralnom sastanku razgovarati o ratu koji Rusija vodi u Ukrajini.
Nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer rekao je da je na nedavnom sastanku koji je on imao sa Sijem predsednik Kine pokazao "iritiranost" na pominjanje ideje da njegovi trilateralni razgovori sa Trampom i Putinom obuhvate i Ukrajinu.
- On je eksplicitno naglasio da je to evropski sukob, u kojem i Evropljani moraju da budu za stolom - rekao je Štajnmajer nemačkom javnom servisu ARD.
CNA navodi da, što se tiče nuklearnog razoružanja, Kina već dugo insistira da SAD i Rusija smanje svoje ogromne nuklearne arsenale pre nego što Peking pristane na razgovore o sopstvenim zalihama.
Nije "Jalta 2.0"?
Gardijan podseća da je ovaj trilateralni susret već prozvan savremenom Jaltom, po ugledu na sastanak koji su 1945. tadašnji američki predsednik Frenklin D. Ruzvelt, britanski premijer Vinston Čerčil i sovjetski lider Josif Staljin održali na Krimu kako bi podelili Evropu nakon Drugog svetskog rata.
Međutim, analitičari koji su govorili za britanski list smatraju da je "Jalta 2.0", koja bi izdala ukaze o Ukrajini i Tajvanu, bez učešća Kijeva i Tajpeja u tom procesu, malo verovatna.
APEC počinje u sredu i nastavlja se na niz drugih diplomatskih skupova, među kojima je najvažniji sastanak Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima, koji je počeo juče uz nerede, a kojem će takođe prisustvovati i Tramp.
Tokom boravka u Manili, američki zvaničnici će na marginama ASEAN održati sastanak Kvada (Kvadriteralni bezbednosni dijalog - Kvad) – Australije, Indije, Japana i SAD.
Pored toga, frankofonski samit, na kojem učestvuju kanadski premijer Mark Karni i francuski predsednik Emanuel Makron, održava se istovremeno u Kambodži, što sve Aziju stavlja u centar pažnje svetske javnosti tokom cele ove sedmice.
(Kurir.rs/CNA/CNN/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)