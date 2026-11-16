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Kina je potvrdila da će predsednik Si Đinping i njegove kolege iz SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin održati prvi trilateralni samit u četvrtak 19. novembra u gradu Šendženu.

- 19. novembra, kineski predsednik Si Đinping će biti na sastanku šefova država Kine, Rusije i SAD sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i predsednikom SAD Donaldom Trampom u Šendženu - navelo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine u kratkom saopštenju objvaljenom sinoć.

Singapurska televizija CNA navodi da iz Pekinga nije ponuđeno više detalja, uključujući i to koje će biti teme istorijskog sastanka u gradu na jugu Kine.

Navodi se da se očekuje se da će trilateralni sastanak biti održan na marginama samita lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) koji se odvija u sredu i četvrtak u Šendženu.

Tramp bi da priča o atomskom oružju i rat u Iranu

Kremlj i Bela kuća su prethodno potvrdili susret trojice predsednika.

Bela kuća je u petak objavila da će prvi trilateralni sastanka lidera na marginama samita APEC u Kini biti usredređen na neširenje nuklearnog oružja, temu za koju Tramp veruje da bi mogla da dovede do novog sporazuma zemalja koje poseduju najviše atomskog naoružanja na svetu.

1/4 Vidi galeriju Slika "Šendžen 26" Dmitrija Loveckog prikazana uoči trilateralnog sastanka Si-Tramp-Putin u kineskom gradu Foto: Dmitri Lovetsky/AP

CNN je preneo da je Kremlj samo naveo da će sastanak biti održan 19. novembra u kineskom gradu Šendženu.

Neimenovani američki zvaničnici naveli su da Tramp želi da, pored razgovara o smanjenju nuklearnog arsenala, pokrene i temu rata u Iranu, ali se ne očekuje da će se na trilateralnom sastanku razgovarati o ratu koji Rusija vodi u Ukrajini.

Nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer rekao je da je na nedavnom sastanku koji je on imao sa Sijem predsednik Kine pokazao "iritiranost" na pominjanje ideje da njegovi trilateralni razgovori sa Trampom i Putinom obuhvate i Ukrajinu.

- On je eksplicitno naglasio da je to evropski sukob, u kojem i Evropljani moraju da budu za stolom - rekao je Štajnmajer nemačkom javnom servisu ARD.

1/5 Vidi galeriju Pripreme za samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Kini na čijim marginama se održava trilateralni sastanak Si-Tramp-Putin Foto: Ng Han Guan/AP

CNA navodi da, što se tiče nuklearnog razoružanja, Kina već dugo insistira da SAD i Rusija smanje svoje ogromne nuklearne arsenale pre nego što Peking pristane na razgovore o sopstvenim zalihama.

Nije "Jalta 2.0"?

1/7 Vidi galeriju Samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima Foto: Chen Zeguo / Xinhua News / Profimedia, Ludovic MARIN / AFP / Profimedia, Aaron Favila / AFP / Profimedia

Međutim, analitičari koji su govorili za britanski list smatraju da je "Jalta 2.0", koja bi izdala ukaze o Ukrajini i Tajvanu, bez učešća Kijeva i Tajpeja u tom procesu, malo verovatna.

APEC počinje u sredu i nastavlja se na niz drugih diplomatskih skupova, među kojima je najvažniji sastanak Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima, koji je počeo juče uz nerede, a kojem će takođe prisustvovati i Tramp.

1/19 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp dočekao kineskog predsednika Si Đinpinga pred samit u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, JIM LO SCALZO/EPA

Tokom boravka u Manili, američki zvaničnici će na marginama ASEAN održati sastanak Kvada (Kvadriteralni bezbednosni dijalog - Kvad) – Australije, Indije, Japana i SAD.

1/53 Vidi galeriju Sastanak Si Đinpinga i Vladimira Putina, predsednika Rusije i Kine, u Velikoj dvorani naroda u Pekingu Foto: MAXIM STULOV / SPUTNIK / KREMLIN/SPUTNIK POOL