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PENTAGON I CENTCOM JOŠ NISU ZVANIČNO POTVRDILI SAZNANJA MEDIJA

PENTAGON I CENTCOM JOŠ NISU ZVANIČNO POTVRDILI SAZNANJA MEDIJA

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Američki nosač aviona "Teodor Ruzvelt" trebalo bi u naredna 24 sata da stigne Bliski istok, gde se već nalaze dva američka nosača, objavio je Njujork tajms.

Pentagon i Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, koja je nadležna za vojne operacije na Bliskom istoku, raspored dolaska broda zvanično nisu potvrdili, navodi Njujork tajms, prenosi Anadolija.

"Teodor Ruzvelt" je iz San Dijega isplovio 27. septembra, a dan kasnije za njim je krenuo i jedan amfibijski brod.

Američki nosač aviona "Teodor Ruzvelt" Foto: Profimedia

Prema podacima koje su američki zvaničnici ranije dali Foks njuzu, u udarnoj grupi nosača je oko 6.000 mornara, a s marincima i amfibijskom grupom ukupno oko 10.000 vojnika i mornara.

U tom regionu se već nalaze nosači "Džordž Buš" i "Džordž Vašington", a za sada nije poznato do kada će oni ostati na Bliskom istoku.