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Tužilaštvo u Španiji zatražilo je 22 godine i pet meseci zatvora za 52-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je u martu 2023. godine ubio Albanca Artjola Ramaija, sa kojim je živeo u provinciji Đirona, a kao mogući povod za zločin navodi se sukob oko pet evra.

Ramaj je od kraja 2022. godine živeo u provinciji Đirona sa 52-godišnjim muškarcem poznatim pod nadimkom „El Seko“, sa kojim je brinuo o plantaži kanabisa.

Nestao je u noći 2. marta 2023. godine, a nekoliko dana kasnije njegov poznanik prijavio je nestanak katalonskoj policiji, navodeći da su odnosi između dvojice muškaraca bili narušeni i da su ranije imali sukobe.

Policija je uhapsila 52-godišnjaka u istrazi povezanoj sa uzgojem kanabisa, ali Ramaju nije bilo traga sve do 17. aprila, kada su u šumskom području u blizini stambenog kompleksa Kan Fornaka pronađeni njegovi koštani ostaci.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni je napao Ramaja dok je ležao u krevetu, a povod za sukob navodno je bilo pet evra za koje je tvrdio da mu ih je Albanac uzeo. Sumnja se da je telo potom odneo i ostavio u šumi kako bi ga divlje životinje raskomadale i otežale pronalaženje dokaza. U blizini ostataka pronađeni su nož i predmeti sa tragovima krvi.

Zbog stanja u kojem su pronađene kosti, veštaci nisu uspeli da utvrde sve povrede koje je žrtva zadobila.

Pored kazne od 22 godine i pet meseci zatvora za ubistvo, tužilaštvo traži i dodatnih pet meseci zbog skrnavljenja tela, kao i isplatu odštete od 140.000 evra roditeljima i 35.000 evra sestri ubijenog. Porodica je, prema navodima tužilaštva, uspela da sahrani samo deo njegovih posmrtnih ostataka.