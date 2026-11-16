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JEDAN OD NAJVEĆIH NAPADA IZ KIJEVA OD POČETKA RATA

JEDAN OD NAJVEĆIH NAPADA IZ KIJEVA OD POČETKA RATA

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Ukrajina je pogodila most koji povezuje Rusiju i Krim preko Kerčkog moreuza, što je izazvalo obustavu saobraćaja.

Frans24 prenosi da je to jutros na Telegramu objavio Sergej Aksjonov, guverner poluostrva kojeg je na tu funkciju postavila Moskva.

Navodi se da je Rusija saopštila da je presrela više od 1.300 ukrajinskih dronova tokom protekle noći, uključujući stotine usmerenih na Moskvu, što je bio jedan od najvećih napada iz Kijeva u skoro petogodišnjem ratu.

1/4 Vidi galeriju Slika "Šendžen 26" Dmitrija Loveckog prikazana uoči trilateralnog samita Si-Tramp-Putin u kineskom gradu Foto: Dmitri Lovetsky/AP

- Protivvazdušna odbrana (PVO) presrela je oko 600 dronova koji su leteli ka Moskovskoj oblasti tokom noći i u ponedeljak ujutru - napisao je na Telegramu gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

On je naveo da je "većinu uništio sistem protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane dok su bili prilazili sa velike daljine".

Sobjanjin je dodaoda je 191 dron "neutralisan prilikom prilaska Moskvi".