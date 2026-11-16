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Australijska poslanica Helen Hejns (65), koja je izgubila obe noge nakon što ju je automobil više puta namerno udario ispred njene kancelarije u oktobru, izjavila je danas da je otpuštena iz bolnice i da je posvećena rehabilitaciji.

"Ovo je zaista pozitivan trenutak", rekla je Hejns u svojoj prvoj javnoj izjavi od napada 19. oktobra, prenosi Rojters.

Hejns je više puta udario automobil ispred njene kancelarije u malom gradu Vangarata, u državi Viktorija, nakon čega su joj amputirane obe noge, a za napad je optužen Brendan Nudžent (43), stanovnik mesta Taravingi koje pripada njenoj izbornoj jedinici.

On je optužen za opasnu vožnju koja je dovela do teških telesnih povreda, za namerno nanošenje teških telesnih povreda i za nanošenje povreda javnom zvaničniku.

Tokom pojavljivanja pred sudom u oktobru, advokat optuženog izjavio je da njegov klijent ima određene probleme sa mentalnim zdravljem, kao i da se leči od potresa mozga, prenela je Australijska radiodifuzna korporacija (ABC).

Hejns, koja je poznata po podržavanju snažnijih klimatskih akcija i pomaganju u osnivanju nacionalne komisije za borbu protiv korupcije, ušla je u parlament 2019. godine, nakon što je radila kao medicinska sestra i babica.

Policija australijske savezne države Viktorija saopštila je da je istraga, uz podršku australijske federalne policije, još u toku i da motiv napada na poslanicu još nije utvrđen.