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Migel Anhel Feliks Galjardo, osnivač jednog od prvih velikih meksičkih narko-kartela, kojeg je osuda za ubistvo američkog agenta za suzbijanje narkotika iz 1985. godine učinila jednim od najozloglašenijih trgovaca drogom u zemlji, preminuo je u nedelju u bolnici u 80. godini života.

Lokalne bezbednosne vlasti saopštile su da je Feliks Galjardo pre dva dana prebačen u privatnu bolnicu u gradu Gvadalahari na zapadu zemlje, ali da je doživeo otkazivanje više organa i preminuo u nedelju oko 14 časova.

Od 1989. godine nalazio se u zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem u zapadnoj državi Halisko, iako su njegovi advokati više puta tražili kućni pritvor zbog njegovog sve lošijeg zdravstvenog stanja.

Stekavši moć sedamdesetih godina prošlog veka, ovaj bivši narko-bos bio je arhitekta moderne trgovine drogom u Meksiku, pokrenuvši niz ratova za teritoriju koji su u narednim decenijama doveli do stotina hiljada ubijenih i nestalih.

Njegov uspon i pad na ekranu je dočarao meksički glumac Dijego Luna u hit Netfliksovoj seriji iz 2018. godine "Narkos: Meksiko" (Narcos: Mexico).

Prvi prebacivao kokain u SAD i sarađivao sa Eskobarom

Rođen 1946. godine u Kulijakanu, u severozapadnoj državi Sinaloa koja će kasnije postati sinonim za trgovinu drogom, radio je kao policajac i telohranitelj lokalnog guvernera, pre nego što je postao moćni kriminalni vođa poznat kao "šef svih šefova".

Feliks Galjardo i njegovi saradnici osnovali su kartel u Gvadalahari, glavnom gradu savezne države Halisko i brzorastućem ekonomskom centru, postavši prvi koji su prebacivali kokain u SAD u ogromnim količinama i sklopili savez sa kolumbijskim narko-baronima, uključujući Medeljinski kartel Pabla Eskobara.

1/12 Vidi galeriju Pablo Eskobar Foto: Vandeville Eric/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

Njegova narko-imperija širila se tokom sedamdesetih i osamdesetih godina zahvaljujući mitu kojim je kupovao zaštitu korumpiranih zvaničnika i inovacijama poput korišćenja lakih aviona za prevoz droge širom kontinenta, uz podršku drugih narko-bosova kao što je Rafael Karo Kintero.

Osuđen za ubistvo agenta DEA

Njegove pravne bitke trajale su decenijama. Uhapšen 1989. godine, Feliks Galjardo je osuđen na 40 godina zatvora po optužbama za trgovinu drogom i oružjem povezanim sa kartelom iz Gvadalahare.

Dok je već bio na izdržavanju kazne, suočio se sa odvojenim sudskim postupkom zbog otmice i ubistva agenta američke Uprave za suzbijanje droga (DEA) Enrikea "Kikija" Kamarene i meksičkog pilota Alfreda Zavale Avelara iz 1985. godine.

Ubistvo Kamarene izazvalo je diplomatski spor sa Vašingtonom, koji je izvršio snažan pritisak na Meksiko da uhapsi odgovorne.

Savezni sud ga je 2017. godine proglasio krivim u tom slučaju i izrekao mu dodatnu kaznu od 37 godina zatvora. On je negirao odgovornost za ta ubistva.

Feliks Galjardo je u poslednjim godinama života bio lošeg zdravlja, a do 2021. godine, kada ga je u zatvoru intervjuisala američka televizijska mreža na španskom jeziku Telemundo, bio je slep na jedno oko, praktično gluv i nesposoban da samostalno hoda. I dalje je tvrdio da je nevin.