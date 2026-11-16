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Nekoliko sati nakon početka rata u Ukrajini 24. februara 2022. godine, ruski predsednik Vladimir Putin okupio je u Kremlju oko trideset najbogatijih Rusa.

Sedeli su zbijeni uz zid, noseći zaštitne maske zbog pandemije, dok je Putin, bez maske, sedeo na suprotnom kraju ogromne prostorije. Jasno im je stavio do znanja da očekuje njihovu podršku ratu, pozivajući ih "da pokažu razumevanje za ono što se dešava".

Na snimku koji je objavio Kremlj, niko od milijardera nije progovorio ni reč.

Ovo ćutanje postalo je zaštitni znak ruske super-bogate elite, čiji su pripadnici godinama posmatrali sudbinu onih koji su se usudili da dignu glas. Najistaknutiji primer je Mihail Hodorkovski. Kao tada najbogatiji čovek u Rusiji, finansirao je opoziciju, a 2003. godine optužio je Putina za korupciju; nakon toga je proveo deset godina u zatvoru pod optužbama za utaju poreza i prevaru, optužbama koje je dosledno negirao.

Mihail Hodorkovski Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA

Nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine, pojavila se nova klasa pojedinaca koji su preko noći stekli ogromno bogatstvo rasprodajom državne imovine. Poznati kao "oligarsi", oni su raspolagali stvarnom političkom moći.

Bila je to era "divljih devedesetih", koju su obeležili korupcija, nepotizam i naručena ubistva. Putin ih je stavio pod kontrolu gotovo odmah nakon dolaska na vlast 2000. godine, budući da nije imao nameru da svoju vlast deli ni sa kim.

Finansijer Bil Brauder, nekada najveći strani investitor u Rusiji, priseća se tih dana.

- Sećam se kako su oligarsi šetali okolo kao da je sve njihovo, bili su to najbahatiji i najsamouvereniji ljudi koje možete zamisliti. A onda se pojavio Putin; bilo je zaista neverovatno gledati kako se ti, takozvani "alfa mužjaci na steroidima", pretvaraju u potpuno pokorne, gotovo jadne školarce - izjavio je on za Bi-Bi-Si.

Od početka rata, Kremlj prema njima primenjuje strategiju "štapa i šargarepe". Kritičarima rata oduzeta je imovina, dok su oni lojalni nagrađeni unosnim državnim ugovorima. Prema podacima Forbsa, Rusija trenutno ima rekordnih 155 milijardera, čije ukupno bogatstvo dostiže skoro 700 milijardi dolara.

Ipak, novac im ne donosi sreću.

U zemlji, on im ne može kupiti politički uticaj; kako navodi analitičar Dmitrij Nekrasov: "Oni su bogati jer imaju veze sa Putinom - a ne obrnuto".

Vladimir Putin Foto: Соловьева Кристина / Zuma Press / Profimedia

U inostranstvu su, usled sankcija, postali izgnanici. Ne mogu da lete privatnim avionima, ne mogu da usidre svoje jahte u najprestižnijim evropskim lukama, a nekada omiljena odmarališta, poput Sen Žan Kap Feraa, sada su im nedostupna.

Sledstveno tome, neki su počeli tiho da razmišljaju o eri nakon Putina. Iako nema naznaka o njegovom skorom odlasku ili narušenom zdravlju, Putin ima 74 godine.

Kada ga je Rojters pitao da li namerava da ostane na vlasti do 2036. godine, odgovorio je: "Samo Bog zna hoćemo li imati zdravlja za to."

Ukoliko bi Putin napustio funkciju, vlast bi preuzeo premijer Mihail Mišustin. S obzirom na to da on nema predsedničkih ambicija, verovatno bi nastao svojevrsni vakuum moći.

Analitičari smatraju da je demokratski razvoj najmanje verovatan, budući da su demokratske institucije pod Putinom uništene. Novinarka u egzilu Aleksandra Prokopenko navodi da se Rusija "odvikla od standardnih demokratskih procedura".

Moguća je i nova autokratija, ali bi Putinov naslednik bio slabiji od njega, bar u početku. Treća mogućnost je povratak oligarhije, u kojoj bi zemljom upravljali moćni elitni klanovi povezani sa krupnim kapitalom, slično kao devedesetih godina.

Upravo to priželjkuje većina tajkuna.

Prema rečima Prokopenkove, oni "žele povratak u vreme kada su ih slušali", kada im imovina nije bila oduzimana i kada su znali pravila igre.

Prokopenkova ističe da je već došlo do promene u načinu na koji poslovni ljudi govore o Putinu. Ranije su ga nazivali "načalnik"(što znači "šef"), zatim "prvi", ili su koristili njegove inicijale "VV" - sve su to nadimci koji nose određenu dozu poštovanja. Sada ga nazivaju "deda", uz, kako Prokopenko kaže, "dozu prezira". Ovaj izraz nosi mnogo manje poštovanja.

Andrej Meljničenko Foto: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Najzanimljiviji signal stigao je od Andreja Meljničenka, "kralja đubriva" i osmog najbogatijeg Rusa, koji je dao intervju za časopis "Ekonomist". U pojedinim delovima ponovio je stavove Kremlja, ali se istovremeno založio za promene koje bi okončale vladavinu jednog čoveka, kao i za veću otvorenost Rusije prema svetu.

Prokopenko to tumači kao poziv drugim imućnim pojedincima da i oni počnu javno da iznose svoje stavove. Novinar Arkadij Ostrovski, koji je sa Meljničenkom razgovarao satima, smatra da on nije govorio isključivo u svoje ime. Mnogi izuzetno bogati pojedinci, ističe on, trenutno osećaju da su dospeli u "potpuni ćorsokak" - situaciju u koju je rat doveo Rusiju. Većina posmatrača, međutim, veruje da je intervju objavljen uz neku vrstu odobrenja Kremlja.

Uprkos nezadovoljstvu, malo je verovatno da će tajkuni za sada preduzeti bilo kakve korake. Brauder navodi da su oni dobro svesni da bi ih Putin likvidirao ukoliko bi mu se suprotstavili, dok američki finansijer Majk Kalvi dodaje da bi ih svaki vid otpora direktno odveo u zatvor i koštao ih njihove imovine. Kada Putin jednog dana siđe s vlasti, najbogatiji ljudi u Rusiji gotovo sigurno će pokušati da povrate svoj nekadašnji uticaj.