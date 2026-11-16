Slušaj vest

U večernjim satima 14. novembra, moskovskim hitnim službama stigla su dva poziva u razmaku od oko sat vremena koja su u prvi mah delovala potpuno nepovezano. Zaposleni u jednoj streljani prijavili su da je klijent sebi naneo teške povrede i zatražili hitnu medicinsku pomoć, dok su istovremeno policiju pozvali uznemireni roditelji Anastasije (28), strahujući da im je ćerka ubijena.

Ubrzo je utvrđeno da su oba slučaja direktno povezana. Prema prvim rezultatima istrage, Dmitrij (38) došao je na razgovor kod bivše devojke u iznajmljeni stan nedaleko od kompleksa VDNH. Rasprava je eskalirala i muškarac je hladnim oružjem usmrtio devojku.

Jeziva objava na društvenim mrežama

Nakon zločina, Dmitrij je uzeo Anastasijin mobilni telefon, fotografisao mesto zločina i sliku objavio kao "stori" na njenom profilu na društvenoj mreži, uz poruku:

"Nisi se igrala sa pravom osobom i platila si za to. Zbogom."

Ovu uznemirujuću objavu videli su svi Anastasijini prijatelji na mrežama, uključujući i njene roditelje, koji su odmah alarmirali policiju.

Osumnjičeni je nakon toga otišao u streljački klub, gde je sebi naneo smrtonosne povrede. Lekari su pokušali reanimaciju, ali je preminuo.

Burna veza i pozadina odnosa

Prema navodima ruskih medija, osumnjičeni Dmitrij radio je kao kozmetičar za lasersku epilaciju za muškarce, a u sudskim evidencijama osoba sa istim imenom i prezimenom ima dve ranije osude - zbog narkotika i ilegalnog prijavljivanja migranata. Nedavno je otvorio i naloge na sajtovima za odrasle.

Anastasijina prijateljica ispričala je za KP.RU da je par godinama bio u turbulentnoj vezi.

"Predložio je Nasti da učestvuje u tome. Bili su u vezi nekoliko godina, ali to se nije moglo nazvati normalnim odnosom - stalno su se mirili i raskidali. Nekoliko puta je bežala od njega, čak i u inostranstvo, živela je u Turskoj i Aziji. Kada bi se vratila u Moskvu, on bi joj ponovo pisao", navela je njena prijateljica.

Anastasija se na društvenim mrežama bavila kozmetičkim uslugama - nadogradnjom trepavica, kose i sređivanjem obrva, a radila je i kao fitnes trener. Iako su se na internetu pojavile glasine o njenom navodnom radu u industriji za odrasle, njene prijateljice to oštro demantuju.

"Radila je kao model, učestvovala je na modnim snimanjima, ali nije radila ništa protivzakonito", poručile su njene bliske prijateljice.