Slušaj vest

Predstavnici Kremlja, ruske predsedničke administracije, pozvali su poslanike Državne dume iz vladajuće stranke Jedinstvena Rusija predsednika Vladimira Putina da se pripreme za prekid vatre i za pobedu u ratu s Ukrajinom.

List Vedomosti, koji se poziva na izvore upoznate sa događajem, prenosi da je ova izjava data tokom seminara koji je održan 13. i 14. novembra u Moskovskoj oblasti, u Senežskoj radionici za upravljanje, kada su se prisutnima obratili i predsednik stranke Dmitrij Medvedev, prvi zamenik šefa predsedničke administracije Sergej Kirijenko i drugi visoki funkcioneri Kremlja.

Na seminaru, kome je prisustvovalo oko 100 od 349 poslanika te stranke u Državnoj dumi, članovima Jedinstvene Rusije dati su ciljevi za narednih pet godina.

shutterstock_2357739419.jpg
Jedinstvena Rusija Foto: Shutterstock

"Rekli su da svi treba da budu spremni za pobedu kada se borci vrate iz 'specijalne operacije' u isto vreme", rekao je jedan izvor, ali nije objašnjeno kako tačno poslanici treba da se pripreme za ovu pobedu.

Vladimir Putin, Džared Kušner i Stiv Vitkof, pregovori u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Trilateralni pregovori između SAD, Ukrajine i Rusije održani su 10. i 11. novembra u Abu Dabiju.

Trilateralni pregovori SAD-Ukrajina-Rusija u Abu Dabiju Foto: Grigory SYSOYEV / AFP / Profimedia

Iako detalji pregovora nisu javno komentarisani, prema izveštajima medija, Rusija je postavila maksimalističke zahteve, uključujući povratak NATO na granice iz 1997. godine i transformaciju Moldavije u federalnu republiku.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaPUTINA PITALI DA LI ĆE VLADATI DO 2036, EVO ŠTA JE ODGOVORIO: Njegove reči uzbunile rusku "elitu"! Tajkuni kuju planove, šefu Kremlja dali PONIŽAVAJUĆI NADIMAK
Vladimir Putin.jpg
PlanetaBARAŽNA PALJBA 1.300 DRONOVA NA RUSIJU PRED SAMIT SI-TRAMP-PUTIN U KINI! Skoro polovina ciljala Moskvu, pogođen i Krimski most, obustavljen saobraćaj (VIDEO)
moskva.jpg
PlanetaSI ĐINPINGA IRITIRA DA PRIČA O UKRAJINI, NEĆE BITI TEMA NA SAMITU S TRAMPOM I PUTINOM Kina potvrdila datum sastanka, insajderske informacije predsednika Nemačke
Shenzhen 26
PlanetaUKRAJINCI "DOBACILI" DO RUSKE GRANICE SA KAZAHSTANOM, OPET GORELI SUHOJI? Snimci napada na vojni aerodrom u Ahtubinsku u Astrahanskoj oblasti (FOTO, VIDEO)
Ahtubinsk.jpg