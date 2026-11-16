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Predstavnici Kremlja, ruske predsedničke administracije, pozvali su poslanike Državne dume iz vladajuće stranke Jedinstvena Rusija predsednika Vladimira Putina da se pripreme za prekid vatre i za pobedu u ratu s Ukrajinom.

List Vedomosti, koji se poziva na izvore upoznate sa događajem, prenosi da je ova izjava data tokom seminara koji je održan 13. i 14. novembra u Moskovskoj oblasti, u Senežskoj radionici za upravljanje, kada su se prisutnima obratili i predsednik stranke Dmitrij Medvedev, prvi zamenik šefa predsedničke administracije Sergej Kirijenko i drugi visoki funkcioneri Kremlja.

Na seminaru, kome je prisustvovalo oko 100 od 349 poslanika te stranke u Državnoj dumi, članovima Jedinstvene Rusije dati su ciljevi za narednih pet godina.

Jedinstvena Rusija Foto: Shutterstock

"Rekli su da svi treba da budu spremni za pobedu kada se borci vrate iz 'specijalne operacije' u isto vreme", rekao je jedan izvor, ali nije objašnjeno kako tačno poslanici treba da se pripreme za ovu pobedu.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin, Džared Kušner i Stiv Vitkof, pregovori u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

1/6 Vidi galeriju Trilateralni pregovori SAD-Ukrajina-Rusija u Abu Dabiju Foto: Grigory SYSOYEV / AFP / Profimedia

Iako detalji pregovora nisu javno komentarisani, prema izveštajima medija, Rusija je postavila maksimalističke zahteve, uključujući povratak NATO na granice iz 1997. godine i transformaciju Moldavije u federalnu republiku.