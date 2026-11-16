POSLANICI PUTINOVE STRANKE DA "BUDU SPREMNI KADA SE BORCI VRATE"! Čudan sastanak sa Medvedevim i zvaničnicima Kremlja, jel ovo najava kraja rata u Ukrajini?
- Kremlj je poslanicima Jedinstvene Rusije poručio da budu spremni za prekid vatre i pobedu u ratu protiv Ukrajine.
- Na seminaru u Moskovskoj oblasti govorili su Dmitrij Medvedev, Sergej Kirijenko i drugi visoki funkcioneri, a prisustvovalo je oko 100 poslanika.
- Izvor navodi da treba da budu spremni kada se borci vrate iz 'specijalne operacije', ali nije objašnjeno šta to znači.
Predstavnici Kremlja, ruske predsedničke administracije, pozvali su poslanike Državne dume iz vladajuće stranke Jedinstvena Rusija predsednika Vladimira Putina da se pripreme za prekid vatre i za pobedu u ratu s Ukrajinom.
List Vedomosti, koji se poziva na izvore upoznate sa događajem, prenosi da je ova izjava data tokom seminara koji je održan 13. i 14. novembra u Moskovskoj oblasti, u Senežskoj radionici za upravljanje, kada su se prisutnima obratili i predsednik stranke Dmitrij Medvedev, prvi zamenik šefa predsedničke administracije Sergej Kirijenko i drugi visoki funkcioneri Kremlja.
Na seminaru, kome je prisustvovalo oko 100 od 349 poslanika te stranke u Državnoj dumi, članovima Jedinstvene Rusije dati su ciljevi za narednih pet godina.
"Rekli su da svi treba da budu spremni za pobedu kada se borci vrate iz 'specijalne operacije' u isto vreme", rekao je jedan izvor, ali nije objašnjeno kako tačno poslanici treba da se pripreme za ovu pobedu.
Trilateralni pregovori između SAD, Ukrajine i Rusije održani su 10. i 11. novembra u Abu Dabiju.
Iako detalji pregovora nisu javno komentarisani, prema izveštajima medija, Rusija je postavila maksimalističke zahteve, uključujući povratak NATO na granice iz 1997. godine i transformaciju Moldavije u federalnu republiku.
(Kurir.rs/Tanjug)