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Snažna oluja izazvana klimatskim fenomenom El Ninjo oštetila je luskuzne vile vredne više miliona dolara na obali u kalifornijskom gradu Sil Biču, prelivši zaštitne peščane barijere i ostavivši stanovnike pred ogromnim poslom raščišćavanja.

Ovaj snažan udar okeana zahvatio je bogatu zajednicu u okrugu Orindž uprkos naporima gradskih vlasti da na vreme ojačaju odbranu.

Ogromni talasi obrušavali su se na peščane nasipe podignute radi zaštite imovine uz obalu i prelivali se preko njih, izazivajući strah od novih poplava dok se približava novi talas opasno visokih plima.

Okean probio peščanu odbranu

U danima uoči nevremena, nadležne gradske službe ojačavale su barijere, proveravale odvodne sisteme i pripremale opremu i ljudstvo za moguće poplave, dok je Odeljenje za javne radove održavalo kišnu kanalizaciju i pumpne sisteme. Ipak, silina okeana uspela je da probije peščanu odbranu, ogolivši ranjivost kuća smeštenih na svega nekoliko koraka od plaže.

Gradske vlasti upozorile su na mogućnost novih problema tokom nedelje Dana zahvalnosti, od 22. do 27. novembra, kada se očekuju neuobičajeno visoke, takozvane "kraljevske plime".

Zvaničnici stoga apeluju na vlasnike kuća da obezbede predmete na otvorenom, očiste odvodne kanale i džakovima sa peskom zaštite ugrožene ulaze. Međutim, pretnja nije ograničena samo na Sil Bič.

1/4 Vidi galeriju Oluja pogodila luksuzne vile u Sil Biču, Kalifornija Foto: Apu GOMES / AFP / Profimedia

Pukotina na litici tik ispod jednog od najluksuznijih kalifornijskih odmarališta

Dalje ka jugu, otvorila se zloslutna pukotina na obalskoj litici tik ispod jednog od najluksuznijih kalifornijskih odmarališta, što je podstaklo strahovanja da bi predstojeće oluje mogle pokrenuti odron na popularnu stazu uz plažu.

Rascep se nalazi neposredno ispod hotela Ric-Karlton Laguna Nigel u Dejna Pojntu i nadvija se nad izuzetno prometnom stazom Solt Krik Pojnt, kojom svakodnevno prolazi na stotine posetilaca plaže, šetača i surfera.

Pukotinu na litici koja gleda na plažu Solt Krik prošle nedelje je snimio lokalni snimatelj Kreg Veter iz medijske kuće Breaking Even TV.

"Imamo novu pukotinu u gradu, dame i gospodo, i nalazi se tačno iznad staze Solt Krik Pojnt", poručio je Veter na snimku. "Nalazi se direktno iznad veoma, veoma popularnog šetališta koje ljudi koriste tokom celog dana... i dovodi mnogo ljudi u opasnost".

Situacija bi mogla da se pogorša

Obilne kiše i snažni talasi mogli bi dodatno da pogoršaju situaciju, jer voda koja prodire u pukotinu natapa tlo, dok udari talasa istovremeno erodiraju podnožje litice. Staza ispod nje inače pruža pristup popularnim mestima za surfovanje poznatim kao Point, Midls i Gravels. Zvaničnici još nisu potvrdili geološku procenu kojom bi se utvrdila dubina pukotine, niti da li luksuznom odmaralištu iznad nje preti neposredna opasnost po stabilnost objekta. Ovaj slučaj predstavlja najnovije upozorenje duž sve ugroženije kalifornijske obale.

Podsećanja radi, značajnu materijalnu štetu u oktobru je pretrpeo i Long Bič, kada su snažni talasi i visoko more, podstaknuti velikim pacifičkim olujama i posledicama tropske oluje Rejčel, pogodili poluostrvo Long Bič.

1/13 Vidi galeriju Tropska oluja razorila vile u Long Biču u Kaliforniji Foto: DAVID SWANSON / AFP / Profimedia, Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia