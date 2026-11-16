"EVROPA U PREGOVORIMA UKRAJINA-RUSIJA U FORMATU E5 + EU" Fon der Lajen se oglasila nakon izjave predsednika Evropskog saveta o slanju tima diplomata
- Evropa će učestvovati u pregovorima o Ukrajini kroz format E5 + EU, poručila je Ursula fon der Lajen nakon razgovora sa Aleksandrom Stubom.
- Fon der Lajen je najavila maksimalnu podršku Ukrajini i pritisak na Rusiju, uz zahvalnost Finskoj na naporima za kraj rata.
- Antonio Košta je ranije rekao da će EU i pet zemalja Koalicije voljnih poslati tim diplomata na novu rundu pregovora.
Evropa planira da učestvuje u pregovorima o rešavanju ukrajinskog sukoba u formatu "Evropska odbrambena grupa pet (E5) plus EU", izjavila je sinoć predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nakon razgovora sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom.
"Večeras smo Aleksandar Stub i ja razgovarali o mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Evropa će aktivno učestvovati u ovom procesu u okviru formata E5 + EU", objavila je Ursula fon der Lajen na svom nalogu na društvenoj mreži X.
Ona je istakla da će, u međuvremenu, obezbediti maksimalnu podršku Ukrajini i vršiti maksimalan pritisak na Rusiju.
Fon der Lajen je napisala i da je zahvalna Finskoj na njenim "neumornim naporima da se okonča ovaj brutalni rat".
"Takođe smo razgovarali o proširenju, u susret sutrašnjem Forumu EU o proširenju. Saglasni smo da ce veca i snažnija Unija stvoriti prosperitetniju i nezavisniju Evropu", navela je sinoć predsednica Evropske komisije.
Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta prethodno je izjavio da će Evropa poslati tim diplomata, koji čine predstavnici Evropske unije i pet pojedinačnih država, na sledeću rundu pregovora o Ukrajini.
Kako je precizirao, Evropu će predstavljati zvaničnici Evropske unije kao i pet zemalja "Koalicije voljnih", koju čine Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija i Poljska.
(Kurir.rs/Tanjug)