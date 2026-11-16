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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da evropske izjave o bezuslovnoj podršci Ukrajini i nastavku pritiska na Rusiju ukazuju na nespremnost evropskih zemalja da doprinesu mirovnom procesu.

On je rekao da Rusija želi da razume u kojoj meri bi stav Evrope mogao da doprinese rešavanju sukoba u Ukrajini, preneo je Sputnjik.

Dosadašnji pregovori vođeni su u trilateralnom formatu Rusija-Ukrajina-SAD, a razmatrano je i uključivanje evropskih predstavnika.

On je dodao da Kremlj ne smatra prikladnim da u interesu mirovnog procesa otkriva detalje razgovora sa SAD o Ukrajini.

Govoreći o sukobu, Peskov je ponovio da Moskva želi dugoročan mir, a ne privremeno primirje koje bi, kako je naveo, omogućilo Kijevu da se oporavi.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Pohvalio je rad ruske protivvazdušne odbrane, navodeći da je odbila intenzivan napad dronovima, ali da nijedan sistem ne može da garantuje potpunu zaštitu.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ruska PVO oborila je 2.049 dronova avionskog tipa, sedam vođenih avionskih bombi i četiri rakete Flamingo tokom 24 časa.

Peskov je rekao i da će rusko Ministarstvo saobraćaja saopštiti informacije o oštećenjima Krimskog mosta, na kojem je, prema njegovim rečima, u toku procena neznatnih oštećenja.

1/14 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije Foto: EPA Neil Hallpool, AP Armin Durgut

Odbacio je kao neosnovane optužbe Estonije i drugih evropskih zemalja da je Rusija učestvovala u diverzantskim aktivnostima.

Komentarišući plan Talina da zatvori sve granične prelaze sa Rusijom, ocenio je da Estonija gradi "zid" koji joj neće doneti ništa dobro.