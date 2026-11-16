KREMLJ ODMAH REAGOVAO NA URSULINU NAJAVU "E5 + EU"! Peskov: Evropske izjave o bezuslovnoj podršci Ukrajini i nastavku pritiska na Rusiju ukazuju na nespremnost
- Peskov poručuje da evropske izjave o bezuslovnoj podršci Ukrajini i pritisku na Rusiju pokazuju nespremnost za mirovni proces.
- Komentarisao je najavu Ursule fon der Lajen o formatu 'E5 + EU', uz stav da Moskva želi dugoročan mir, a ne privremeno primirje.
- Kremlj je saopštio i da ruska PVO odbija napade dronovima, dok se procenjuju neznatna oštećenja na Krimskom mostu.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da evropske izjave o bezuslovnoj podršci Ukrajini i nastavku pritiska na Rusiju ukazuju na nespremnost evropskih zemalja da doprinesu mirovnom procesu.
On je rekao da Rusija želi da razume u kojoj meri bi stav Evrope mogao da doprinese rešavanju sukoba u Ukrajini, preneo je Sputnjik.
Dosadašnji pregovori vođeni su u trilateralnom formatu Rusija-Ukrajina-SAD, a razmatrano je i uključivanje evropskih predstavnika.
Peskov je komentarisao najavu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da Evropa očekuje učešće u pregovorima u formatu "E5 + EU", koji obuhvata Francusku, Nemačku, Italiju, Poljsku, Veliku Britaniju i predstavnike institucija EU.
On je dodao da Kremlj ne smatra prikladnim da u interesu mirovnog procesa otkriva detalje razgovora sa SAD o Ukrajini.
Govoreći o sukobu, Peskov je ponovio da Moskva želi dugoročan mir, a ne privremeno primirje koje bi, kako je naveo, omogućilo Kijevu da se oporavi.
Pohvalio je rad ruske protivvazdušne odbrane, navodeći da je odbila intenzivan napad dronovima, ali da nijedan sistem ne može da garantuje potpunu zaštitu.
Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ruska PVO oborila je 2.049 dronova avionskog tipa, sedam vođenih avionskih bombi i četiri rakete Flamingo tokom 24 časa.
Peskov je rekao i da će rusko Ministarstvo saobraćaja saopštiti informacije o oštećenjima Krimskog mosta, na kojem je, prema njegovim rečima, u toku procena neznatnih oštećenja.
Odbacio je kao neosnovane optužbe Estonije i drugih evropskih zemalja da je Rusija učestvovala u diverzantskim aktivnostima.
Komentarišući plan Talina da zatvori sve granične prelaze sa Rusijom, ocenio je da Estonija gradi "zid" koji joj neće doneti ništa dobro.
(Kurir.rs/Tanjug)