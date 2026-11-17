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Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je danas da se Francuska zalaže za uvođenje sankcija Evropske unije protiv Irana do sredine decembra zbog navodnih sajber napada na frižidere u oko 700 supermarketa širom Francuske.

Baro je na sastanku ministara spoljnih poslova EU rekao da će kolegama predstaviti dokaze da je Iran odgovoran za oktobarske napade, tokom kojih su daljinski hakovani frižideri, zbog čega je porasla temperatura i pokvarile su se velike količine hrane, preneo je briselski Politiko.

Francuska je prošle nedelje zvanično optužila Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) za napade, navodeći da ih je izvela jedinica Šahid Kaveh, zadužena za ofanzivne sajber operacije.

Baro je zatražio sankcije protiv odgovornih pojedinaca i organizacija, navodeći da je dobio široku podršku i da očekuje da će mere biti usvojene do narednog sastanka ministara u Briselu sredinom decembra.

Prema njegovim rečima, sankcije podržava velika većina članica EU.

Za naknadne napade, koji su dve nedelje kasnije pogodili frižidere u supermarketima širom Evrope, nijedna zemlja još nije optužila Iran niti bilo kog drugog aktera.