- Poziv je primljen u dispečerskom centru 14. novembra u 16.09, a ekipa hitne pomoći stigla je u 16.21. Nakon pregleda i pružanja hitne medicinske pomoći, pacijent je prevezen u Regionalnu kliničku bolnicu broj 2. Pacijent, koji se nalazi u izuzetno kritičnom stanju, smešten je na odgovarajuće specijalizovano odeljenje, gde dobija svu neophodnu medicinsku negu - navodi se u saopštenju odeljenja.