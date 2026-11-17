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Japanska premijerka Sanae Takaiči otputovala je danas u četvorodnevnu posetu Filipinima i Kini, gde će prisustvovati samitima Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN) i foruma Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), ali se ne očekuje da će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, saopštili su danas diplomatski izvori.

Izvori su za Kjodo rekli da je, s obzirom na to da tenzije između Tokija i Pekinga i dalje traju, malo verovatno da će Takaiči održati zvanične razgovore sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na marginama dvodnevnog samita APEK-a u Šenženu, u Kini, koji počinje 18. novembra, prenosi Kjodo.

Zvaničnici japanske vlade izjavili su da će sutra u Manili, tokom samita Japan-ASEAN i sastanka "Azijske zajednice za nultu emisiju", koji je okvir za dekarbonizaciju koji je pokrenuo Tokio, Takaiči razgovarati o daljoj saradnji u oblasti energetike i drugim pitanjima između Japana i ovog bloka koji ima 11 zemalja članica.

Na skupu 21 članice APEK-a, učesnici će, kako se očekuje, razgovarati o regionalnim ekonomskim izazovima, uključujući energetsku otpornost, kao i o načinima reagovanja na ubrzani razvoj veštačke inteligencije.

Samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) održaće se u Šenženu, u južnoj kineskoj provinciji Guangdong a glavni sastanak ekonomskih lidera zakazan je za 18. i 19. novembar.