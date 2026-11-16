NEVIĐENI SKANDAL U EMISIJI! Nazvao ga "političkom prostitutkom", pa dobio udarac pesnicom – javni servis Jermenije pustio ceo snimak obračuna u etar! (VIDEO)
- Tokom političke debate na Javnom servisu Jermenije došlo je do fizičkog obračuna između novinara Borisa Murazija i komentatora Harutjuna Mkrtčjana.
- Sukob je izbio posle uvreda i optužbi, a Murazi je ustao i udario Mkrtčjana pesnicom pre nego što je osoblje razdvojilo učesnike.
Tokom emitovanja unapred snimljene političke debatne emisije "Velika debata" na Javnom servisu Jermenije (1TV) 15. novembra, došlo je do fizičkog obračuna u studiju između novinara Borisa Murazija, 16. kandidata na izbornoj listi opozicionog saveza "Jermenija" (Hajastan), i političkog komentatora Harutjuna Mkrtčjana, bivšeg člana stranke Republika (Hanrapetutjun).
Incidentu je prethodila žustra rasprava o političkoj agendi opozicije, tokom koje je Mkrtčjan napao Murazijev politički integritet i veze, nazvavši ga "političkom prostitutkom" i uputivši mu vulgarne, seksualno eksplicitne psovke i uvrede.
Odmah nakon toga, Murazi je ustao sa svoje govornice, prešao preko studija i udario Mkrtčjana pesnicom, što je izazvalo kratkotrajnu tuču.
Sukob je prekinut kada su osoblje studija i drugi učesnici emisije pritrčali da ih razdvoje.
Uprkos tome što emisija nije bila emitovana uživo, već je bila unapred snimljena, javni servis je ceo incident i eksplicitne uvrede pustila u program u celosti i bez ikakve montaže.
(Kurir.rs/hetq.am)