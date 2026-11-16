Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Tuča na jermenskoj televiziji u snimljenoj političkoj debati

Slušaj vest

Tokom emitovanja unapred snimljene političke debatne emisije "Velika debata" na Javnom servisu Jermenije (1TV) 15. novembra, došlo je do fizičkog obračuna u studiju između novinara Borisa Murazija, 16. kandidata na izbornoj listi opozicionog saveza "Jermenija" (Hajastan), i političkog komentatora Harutjuna Mkrtčjana, bivšeg člana stranke Republika (Hanrapetutjun).

Incidentu je prethodila žustra rasprava o političkoj agendi opozicije, tokom koje je Mkrtčjan napao Murazijev politički integritet i veze, nazvavši ga "političkom prostitutkom" i uputivši mu vulgarne, seksualno eksplicitne psovke i uvrede.

Odmah nakon toga, Murazi je ustao sa svoje govornice, prešao preko studija i udario Mkrtčjana pesnicom, što je izazvalo kratkotrajnu tuču.

Sukob je prekinut kada su osoblje studija i drugi učesnici emisije pritrčali da ih razdvoje.