Slušaj vest

Tokom emitovanja unapred snimljene političke debatne emisije "Velika debata" na Javnom servisu Jermenije (1TV) 15. novembra, došlo je do fizičkog obračuna u studiju između novinara Borisa Murazija, 16. kandidata na izbornoj listi opozicionog saveza "Jermenija" (Hajastan), i političkog komentatora Harutjuna Mkrtčjana, bivšeg člana stranke Republika (Hanrapetutjun).

Incidentu je prethodila žustra rasprava o političkoj agendi opozicije, tokom koje je Mkrtčjan napao Murazijev politički integritet i veze, nazvavši ga "političkom prostitutkom" i uputivši mu vulgarne, seksualno eksplicitne psovke i uvrede.

Odmah nakon toga, Murazi je ustao sa svoje govornice, prešao preko studija i udario Mkrtčjana pesnicom, što je izazvalo kratkotrajnu tuču.

Sukob je prekinut kada su osoblje studija i drugi učesnici emisije pritrčali da ih razdvoje.

Uprkos tome što emisija nije bila emitovana uživo, već je bila unapred snimljena, javni servis je ceo incident i eksplicitne uvrede pustila u program u celosti i bez ikakve montaže.

(Kurir.rs/hetq.am)

Ne propustitePlanetaMAKLJAŽA U PARLAMENTU, LETELE STOLICE, STOLOVI PREVRTANI! Poslanici se krvnički tukli duže od 10 minuta, ispred skupštine zavijale sirene! (VIDEO)
Screenshot 2026-10-29 160510.png
PlanetaOPŠTA MAKLJAŽA U ALBANSKOM PARLAMENTU! Poslanik nasrnuo na bivšeg ministra, pa izbila masovna tuča vlasti i opozicije, dramatični snimci haosa (VIDEO)
tuča parlament Albanija
PlanetaHAOS U PARLAMENTU U JERMENIJI! Svađa oko novca prerasla u tuču: Predsednik skupštine isključio poslaniku mikrofon, nastala opšta makljaža usred sale! (VIDEO)
profimedia-1140942314.jpg
PlanetaKRVAVA TUČA NA HALKIDIKIJU ZBOG DEVOJKE! Mladići divljački naskočili na turistu, nastao opšti haos u plažnom baru, letele stolice i pesnice! (VIDEO)
tuča halkidiki.jpg