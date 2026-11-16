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Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) privela je u Moskvi ženu osumnjičenu da je, po nalogu ukrajinskih obaveštajnih službi, podmetnula eksplozivnu napravu pod automobil Sergeja Zavorotnog, bivšeg savetnika nekadašnjeg ukrajinskog premijera Nikolaja Azarova, saopštila je ta služba.

Prema navodima FSB-a, reč je o ruskoj državljanki rođenoj 2005. godine, prenela je RIA Novosti.

Ruski Istražni komitet saopštio je da je žena prethodno pala pod uticaj prevaranata koji su se predstavljali kao bankarski službenici i da je prebacila veliku sumu novca na "sigurne račune".

1/4 Vidi galeriju Eksplozija automobila u Moskvi, teško povređen Bivši pomoćnik bivšeg ukrajinskog premijera Mikole Azarova, Sergej Zavorotni Foto: Printksrin

Prema navodima istražitelja, nakon toga je, postupajući po njihovim instrukcijama, postavila eksplozivnu napravu ispod automobila Zavorotnog, koja je potom daljinski aktivirana.

Privedena žena je tokom ispitivanja priznala krivicu.

Eksplozija se dogodila 13. novembra u Kirovogradskoj ulici u Moskvi.

Zavorotni je prevezen u gradsku bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Pokrenut je krivični postupak zbog pokušaja ubistva, a istražitelji tragaju za mogućim saučesnicima.