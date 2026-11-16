Agenti američke imigracione službe ICE obaraju trudnu ženu na zemlju tokom intervencije na parkingu ispred zatvora u Kaliforniji.

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Savezni imigracioni agenti u Kaliforniji poprskali su suzavcem i uhapsili trudnu američku državljanku, tvrdi njen advokat, a incident je zabeležen i na video-snimku.

Lizbet Vargas Andrade (23), koja je u 12. nedelji trudnoće, privedena je u nedelju u Modestu dok su agenti pokušavali da uhapse drugu osobu koja je neposredno pre toga puštena iz pritvora, izjavio je njen advokat Patrik Kolasinski, prenosi Newsweek.

"Agenti ICE-a poprskali su suzavcem Lizbet Vargas Andrade, trudnu američku državljanku, bacili je stomakom na zemlju i uhapsili dok je pratila njihovo postupanje ispred zatvora okruga Stanislaus", izjavio je Kolasinski za Newsweek.

Otkako se predsednik Donald Tramp vratio u Belu kuću i pokrenuo kampanju masovnih deportacija, imigracione službe suočavaju se sa optužbama za prekomernu upotrebu sile, rasno profilisanje, nezakonita hapšenja i proceduralne propuste.

Tokom njihovih akcija ispitivani su i privođeni i američki državljani, a dvoje njih je ubijeno. Istraga portala ProPublica, objavljena u oktobru, otkrila je da su imigracioni agenti od Trampovog povratka na vlast priveli više od 500 američkih državljana.

Snimak sukoba

Na snimku koji poseduje Newsweek vide se savezni agenti u civilu koji nose taktičke prsluke sa natpisima "POLICIJA" i "SAVEZNI AGENT". Agenti su na parkingu opkolili srebrni minivan, dok su prolaznici snimali događaj.

Andrade je iza minivana prišla jednom agentu i snimala ga mobilnim telefonom. Agent ju je uhvatio za ruku, a drugi je prišao kako bi je savladao.

Taj drugi agent potom je izvukao crvenu bočicu suzavca i usmerio je prema drugoj ženi i osobi koja je snimala video, dok su okupljeni vikali.

Na snimku se čuje suprug Andrade kako agentima govori da je trudna.

Dvojica agenata potom su je oborila licem na zemlju pored crnog terenskog vozila i stavila joj lisice na ruke iza leđa.

Jedan agent ju je okrenuo na bok, a zatim postavio u sedeći položaj i polio joj lice vodom iz plastične flaše, dok su ostali agenti stajali sa strane.

Verzija porodice Andrade

Porodica Andrade objavila je saopštenje u kojem se navodi da je snimak napravio njen suprug Adolfo Talavera.

Još nije poznato koga su imigracioni agenti prvobitno nameravali da privedu, kao ni imigracioni status ili kriminalna prošlost te osobe.

Suprug Andrade, Adolfo Talavera Alvarado, izjavio je na konferenciji za novinare u nedelju da su suzavcem poprskani on, Andrade i njegova sestra Monika Alvarado.

Ona je vozila minivan koji su agenti zaustavili. Na snimku se vidi kako jedan od agenata tokom sukoba nakratko usmerava bočicu suzavca i prema Moniki Alvarado.

Izjava nakon puštanja na slobodu

Andrade je nakon puštanja na slobodu u nedelju uveče izjavila da prati postupanje imigracionih službi u regionu Centralne doline u Kaliforniji.

Kada je videla agente ispred zatvora, počela je uživo da prenosi događaj na TikToku.

Odbacila je tvrdnju agenta da ga je napala i objasnila da su se samo sudarili.

Nakon toga su je, kako tvrdi, agenti oborili na zemlju, poprskali suzavcem i vezali. Andrade je dodala da je prilikom pada udarila stomakom o tlo.

Andrade iz Seresa ispričala je da su je odveli u kancelariju ICE-a u Stoktonu, ali da nije prošla zvaničnu proceduru prijema i evidentiranja.

Njena sestra pozvala je hitnu pomoć, koja je Andrade, koja boluje od dijabetesa, prevezla u bolnicu.

Tvrdi da su uz nju sve vreme bila dvojica agenata i da joj nisu dozvolili kontakt sa advokatom.

Potvrdila je da ni ona ni njena trudnoća nisu ugroženi.