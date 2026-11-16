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Mađarski premijer Peter Mađar pozvao je u ponedeljak poslanike opozicionog Fidesa i demohrišćana da podnesu ostavke, nakon što su vlasti pronašle skoro 20 miliona dolara u gotovini u okviru istrage o primanju mita protiv ministra iz bivše Orbanove vlade.

U vatrenom govoru u parlamentu, Mađar — koji je na aprilskim izborima zbacio s vlasti bivšeg premijera Viktora Orbana posle 16 godina i obećao da će istražiti navodnu korupciju tokom njegovog mandata — poručio je da je ovaj skandal samo "vrh ledenog brega" i da će se njegova borba protiv korupcije nastaviti. Vlasti su u petak pronašle skoro 20 miliona dolara u gotovini, od čega je deo bio zakopan u šumama ili sakriven u poljoprivrednim objektima i skladištima, tokom istrage o primanju mita protiv Mikloša Šestaka, ministra u Orbanovoj vladi.

Ovo otkriće gotovine najnovije je u nizu istraga o korupciji protiv zvaničnika koji su bili na funkcijama za vreme Orbana. Još jedan bivši ministar i bivši guverner centralne banke Đerđ Matolči, Orbanov saveznik, nalaze se u pritvoru zbog optužbi za korupciju, koje oni negiraju. Dve nedavne ankete pokazuju da Mađarova stranka Tisa od septembra povećava svoju prednost u odnosu na Fides.

Mađar: "Da se izvinite mađarskom narodu, a zatim da vratite svoje mandate"

"Ako je u vama ostalo i trunke pristojnosti, tražim od vas da budete hrabri, da se izvinite mađarskom narodu, a zatim da vratite svoje mandate", rekao je Mađar u parlamentu, uoči ovonedeljne poslaničke rasprave o budžetu za 2027. godinu.

Fides je ranije u objavi na Fejsbuku naveo da se nada da Šestak nije povezan sa tim novcem. Šestak, koji je bio Orbanov ministar razvoja od 2014. do 2018. godine, negirao je bilo kakvu krivicu. Orban je takođe odbacio optužbe za korupciju.

1/9 Vidi galeriju Peter Mađar, premijer Mađarske Foto: BOGLARKA BODNAR/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI, ZOLTAN BALOGH/MTI

Šef poslaničke grupe Fidesa Janoš Boka izjavio je da je svaka zloupotreba javnog novca neprihvatljiva i da bi nezavisni sud trebalo da donese presudu.

Poslanik Bence Retvari, član demohrišćana, bivšeg koalicionog partnera Fidesa, poručio je u parlamentu da oni odbacuju to što ih Mađar osuđuje "na osnovu kolektivne krivice".

Međutim, mnogi Mađari su bili zgroženi snimcima koji prikazuju ogromne gomile gotovine koje su vlasti izložile tokom istrage, u trenutku kada se privreda bori da se oporavi od višegodišnje stagnacije.

Ankete pokazuju da Mađarova Tisa povećava prednost nad Fidesom

Istraživanje koje je u ponedeljak objavio Istraživački centar 21 pokazalo je da Tisa ima podršku od 65% među opredeljenim biračima, što je rast u odnosu na 60% u septembru. Fides je na 24%, što je pad sa 26%.