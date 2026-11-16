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Savet Evropske unije usvojio je danas, 16. novembra, odluku o uvođenju dodatnih sankcija protiv 12 pojedinaca i 101 pravnog lica uključenih u ključne sektore ruske ekonomije i pružanje podrške ruskoj floti iz senke.

Kako prenosi Ukrinform, odluka je objavljena na zvaničnom sajtu Saveta EU.

"Kao odgovor na neselektivne napade Rusije na Ukrajinu, posebno na civilnu infrastrukturu, Savet je danas uveo dodatne restriktivne mere protiv 12 pojedinaca i 101 pravnog lica zbog njihove uloge u ekonomskim sektorima koji predstavljaju značajan izvor prihoda za ruski agresorski rat i podržavaju njenu flotu iz senke", navodi se u saopštenju.

Na udaru ruske banke, energetske kompanije i internet trgovina

U finansijskom sektoru, na listu sankcija dodato je gotovo 50 ruskih banaka i finansijskih institucija. Cilj ovih mera je prekid finansijskih tokova kroz koje se obrađuju državni prihodi i finansiraju ruske ratne operacije.

U sektoru elektronske trgovine, sankcije su uvedene jedinom akcionaru ruskog trgovinskog lanca Wildberries, kao i osobi koja kontroliše većinski udeo u drugoj velikoj internet platformi za trgovinu, Ozon.

U naftnom i gasnom sektoru, restriktivne mere uvedene su dodatnim kompanijama i poslovnim ljudima povezanim sa upravljanjem ruskim rafinerijama nafte, naftnim terminalom u Sankt Peterburgu, kao i istraživanjem i proizvodnjom nafte.

Sankcije i protiv ruske flote iz senke

U okviru napora za suzbijanje aktivnosti ruske flote iz senke, sankcije su uvedene kompanijama sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kini, na Sejšelima i u Omanu koje kupuju sirovu naftu ruskog porekla.

Mere su usmerene i protiv poslovnih ljudi koji poseduju ili upravljaju brodovima pod sankcijama, nezakonito prevoze rusku naftu i učestvuju u visokorizičnim aktivnostima pomorskog transporta.

Restriktivne mere usvojene su u okviru sankcionog režima EU usmerenog protiv aktivnosti koje podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Pojedincima i pravnim licima koji su obuhvaćeni sankcijama zamrzava se imovina, a zabranjeno je i direktno ili indirektno stavljanje finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa na raspolaganje tim subjektima.

Pojedincima sa liste dodatno je zabranjen ulazak na teritoriju Evropske unije.