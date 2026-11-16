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Kremlj je danas saopštio da će planirani sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina, predsednika Kine Si Đinpinga i predsednika SAD Donalda Trampa, koji bi trebalo da bude održan u četvrtak u Kini, imati veliki uticaj na globalna dešavanja.

Trojica lidera trebalo bi da se sastanu u vreme kada Kina bude domaćin samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu.

Savetnik Kremlja za spoljnu politiku Jurij Ušakov izjavio je novinarima da će sastanak biti održan u zvaničnoj rezidenciji kineskog predsednika.

"Značaj i simbolika ovog sastanka ne mogu se preceniti. Ovo je prvi sastanak takve vrste. Dogovoreno je da bude organizovan u duhu međusobnog razumevanja i savezništva između naše tri zemlje tokom Drugog svetskog rata, sa naglaskom na saradnju naših država prilikom osnivanja Ujedinjenih nacija", rekao je Ušakov.

"Drugim rečima, sve tri strane su spremne da, oslanjajući se na ove veoma pozitivne i konstruktivne aspekte, održe plodnu i sadržajnu diskusiju koja bi, kako verujemo, trebalo da ima značajan uticaj na razvoj međunarodne situacije u celini", dodao je on.

Kina najavljuje istorijski sastanak

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije danas da trilateralni sastanak ima "prelomni značaj" i da će doprineti svetskom miru i stabilnosti.

Bela kuća je prošle nedelje saopštila da će Tramp na sastanku pokrenuti pitanje napora za smanjenje nuklearnog naoružanja.

Kina je do sada odbijala pokušaje da se uključi u razgovore o nuklearnom naoružanju sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, koje poseduju najveće arsenale takvog oružja.

Financial Times je, pozivajući se na osobu upoznatu sa planovima, objavio da će se trojica lidera sastati bez unapred utvrđenog dnevnog reda.

UN spremne da podrže nuklearno razoružanje

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je danas u Manili da su UN spremne da podrže svaki napor usmeren ka nuklearnom razoružanju koji bi mogao da proistekne iz samita tri zemlje.

Kina je ranije saopštila da bi bilo primerenije da Rusija i SAD direktno razgovaraju o ovom pitanju, imajući u vidu veličinu njihovih nuklearnih arsenala.