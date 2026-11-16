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Sudija u američkoj saveznoj državi Masačusets zakazao je novo suđenje za 29. mart, tokom ročišta održanog u ponedeljak, samo nekoliko dana nakon što je odbacio njen zahtev za odbacivanje optužnice.

Prvo suđenje Klensijevoj završeno je 4. septembra bez presude, nakon što jedan porotnik nije pristao na odluku ostalih, zbog čega dvanaestočlana porota nije uspela da postigne jednoglasnu odluku o optužbama za ubistvo.

Advokat Klensijeve tokom suđenja tvrdio je da je ona patila od postporođajne psihoze kada je 2023. godine ubila svoju decu u porodičnoj kući.

1/7 Vidi galeriju Porota ni posle sedam dana nije uspela da odluči o krivičnoj odgovornosti Lindzi Klensi za ubistvo troje dece. Sudija je poništio suđenje. Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger, Josh Reynolds/FR25426 AP

Sud odbacio zahtev odbrane

Nakon što je prvo suđenje završeno bez presude, sudija Vilijam Salivan odbacio je argument Klensijeve da bi novo suđenje predstavljalo kršenje njenih ustavnih prava.

"Budući da sud zaključuje da je postojala očigledna nužnost da se suđenje proglasi neuspelim zbog nemogućnosti porote da postigne dogovor, ponovno suđenje po optužnicama za ubistvo ne krši pravo Klensijeve da joj se ne sudi dva puta za isto krivično delo", napisao je Salivan prošle nedelje.

Sudija je takođe odbio zahtev tužilaštva da se učesnicima postupka zabrani javno komentarisanje slučaja kako bi se izbegao uticaj na buduću porotu dok postupak traje.

Advokat Klensijeve, Kevin Redington, davao je intervjue tokom prvog suđenja, dok tužioci uglavnom nisu razgovarali sa novinarima.

Njeni advokati tvrdili su da bi zabrana javnog komentarisanja predstavljala neustavno ograničavanje slobode govora.

Tužilaštvo je tražilo da novo suđenje bude održano u maju zbog problema sa rasporedom, ali je Salivan odredio 29. mart kao datum početka postupka pred Višim sudom okruga Plimut.

Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

Ubila troje dece, a zatim pokušala samoubistvo

Klensijeva (36) suočava se sa optužbama za ubistvo prvog stepena zbog smrti svoje ćerke Kore (5), sina Dosona (3) i osmomesečnog sina Kalana.

Ukoliko bude proglašena krivom, preti joj doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Tokom prvog suđenja niko nije osporavao da je Klensijeva 24. januara 2023. godine zadavila svoju decu trakama za vežbanje u podrumu njihove porodične kuće u Daksberiju, predgrađu Bostona.

Neposredno nakon ubistva dece, Klensijeva se povredila nožem i skočila kroz prozor sa drugog sprata, pokušavajući da sebi oduzme život. Nakon pada ostala je paralizovana.

Njeni advokati tvrdili su da bi trebalo da bude oslobođena krivične odgovornosti zbog neuračunljivosti, što je pravni osnov koji se u Masačusetsu označava kao odsustvo krivične odgovornosti.

Nakon neuspelog suđenja, pojedini porotnici izjavili su u televizijskim intervjuima da su bili spremni da Klensijevu proglase nevinom zbog neuračunljivosti, ali se jedan porotnik tome protivio.

Takva presuda značila bi da bi Klensijeva bila smeštena u državnu psihijatrijsku bolnicu, uz redovne sudske provere njenog stanja.

Porotnik koji se protivio oslobađajućoj presudi, Majkl Desronvil, izjavio je u intervjuu da ga je posebno zapanjio način na koji je Klensijeva razmišljala tokom ubistava, ocenivši da je postupala veoma "metodično" dok je davila svoju decu.

Bivši suprug joj oprostio ubistvo dece

Tela dece pronašao je njen bivši suprug Patrik Klensi.

On je u intervjuima izjavio da joj je oprostio, a u septembru je u emisiji "60 Minutes" otkrio da sa novom suprugom, lekarkom specijalizovanom za lečenje neplodnosti, planira osnivanje nove porodice.

Patrik je rekao da nameravaju da sa budućom decom dele uspomene na njegovu preminulu decu, kako bi njihova buduća braća ili sestre znali za njih.

Lindzi Klensi trebalo bi ponovo da se pojavi pred sudom 30. decembra u 9 časova, kada će se razgovarati o organizaciji suđenja, bezbednosnim merama i prisustvu medija.