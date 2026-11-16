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Rusija je navodno ukinula prećutnu zabranu atentata na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i članove Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine. Odluka je, prema nepotvrđenim informacijama, doneta na zatvorenoj sednici Saveta bezbednosti Rusije, objavio je Moskovski komsomolec, ruski tabloid blizak Kremlju, pozivajući se na nekoliko vojnih i političkih kanala na Telegramu.

Iako rat traje gotovo pet godina, navodno postoji nepisani dogovor da Rusi i Ukrajinci neće pokušavati da likvidiraju politička rukovodstva suprotne strane.

Prema objavljenim informacijama, zabrana atentata na Zelenskog i visoke oficire ukrajinskih oružanih snaga mogla bi da bude ukinuta, a takva odluka navodno je doneta nakon zatvorenog sastanka Saveta bezbednosti Rusije, na kojem su bezbednosni zvaničnici tražili dozvolu za fizičku eliminaciju najvišeg vojnog i političkog rukovodstva Ukrajine.

Moskovski komsomolec preneo je objave vojnih kanala koji su se pozvali na neimenovane izvore u Savetu bezbednosti, prema kojima su "kap koja je prelila čašu bili aktuelni napadi na Lenjingradsku oblast, posebno na baltički izvozni centar i luku Ust-Luga".

1/5 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa kineskim premijerom Li Ćijangom u Sankt Peterburgu Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Ukrajinski napadi na rusku luku navodno izazvali preokret

Reč je o operaciji izvedenoj 11. novembra, kada je u ukrajinskom napadu na luku Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti uništeno najmanje pet rezervoara goriva, što su potvrdili satelitski snimci koje je 15. novembra objavio Radio Slobodna Evropa.

Ust-Luga je najveća luka na Baltičkom moru i druga najveća u Rusiji, posle Novorosijska, kao i jedna od pet najvećih luka u Evropi. Poslednjih meseci više puta je bila meta ukrajinskih napada dronovima.

U izveštaju o napadu, Služba bezbednosti Ukrajine navela je da je, osim skladišta nafte u Ust-Lugi, uspešno napadnut i mali raketni brod Naro-Fominsk.

Ovu informaciju kasnije je zvanično potvrdilo finsko Ministarstvo odbrane, koje je pojasnilo da se napad dogodio u blizini ruskog ostrva Gogland, udaljenog približno 85 kilometara od Ust-Luge.

Ruske službe navodno traže dozvolu za likvidaciju ukrajinskog rukovodstva

Izvori Moskovskog komsomolca tvrde da su na sastanku bezbednosni zvaničnici zahtevali odustajanje od prethodnih prećutnih dogovora o tome da Zelenski i njegovi saradnici ne budu mete napada, kao i odobrenje za fizičku eliminaciju zvaničnika ukrajinskog rukovodstva.

Prema tim izvorima, učesnici sastanka Saveta bezbednosti Rusije smatraju pasivnu odbrambenu strategiju beskorisnom, što bi predstavljalo prećutno priznanje da Rusija nije u stanju da se zaštiti od ukrajinskih napada dronovima u Lenjingradskoj oblasti ili bilo gde drugde.

Istovremeno, ni ruski uzvratni napadi na mostove u Ukrajini i energetski sektor nisu zaustavili napade na ruska preduzeća.

Zbog toga su bezbednosne službe predložile radikalnije rešenje, odnosno eliminaciju onih koji izdaju naređenja za napade na ruske ciljeve.

"Čvrst stav bezbednosnih snaga pripisuje se i nemogućnosti postizanja dogovora sa Kijevom pod sadašnjim rukovodstvom. Ili će specijalne službe i Vazdušno-kosmičke snage dobiti zeleno svetlo za gađanje bunkera i kolona vozila vođa kijevske hunte teškim hipersoničnim oružjem, ili ćemo nastaviti da plaćamo njihovu nekažnjivost životima naših građana i zapaljenim fabrikama", prenosi portal Bloknot.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Moskva tvrdi da ima oružje sposobno da uništi podzemne bunkere

Kako bi potkrepili tvrdnje da mogu da likvidiraju Zelenskog ukoliko to žele, ruski izvori navode da su njihove oružane snage početkom novembra izvele operaciju uništavanja podzemnog bunkera u blizini Zaporožja, u kojem su se nalazili pripadnici ukrajinskih bezbednosnih snaga i operateri dronova.

Prema ruskim tvrdnjama, u tom napadu ubijeno je približno 50 ukrajinskih boraca.

Vojni stručnjak i saradnik kanala "Fighterbomber" ocenio je da je ovaj napad pokazao da ruske oružane snage sada imaju sposobnost da "potpuno unište prilično velike podzemne bunkere na značajnoj udaljenosti od linije fronta".